Avec Uncharted 4, Naughty Dog disait en avoit fini avec les aventures de Nathan Drake, laissant entendre qu'il n'était pas immédiatement question de proposer une suite à la franchise. Néanmoins, le studio indiquait également ne pas en avoir fini avec la licence pour autant...

Impossible de penser que Sony puisse ainsi abandonner Uncharted, qui fait partie de son ADN et de l'écosystème PlayStation : la franchise a toujours connu un énorme succès au même titre que The Last of Us ou God of War...

Uncharted : vers un reboot de la saga ?

Néanmoins, Naughty Dog n'aurait pas menti puisque les rumeurs évoquent un retour d'Uncharted sous la forme d'un reboot de la saga. Plusieurs infos avaient déjà filtré sur l'envie du studio de créer de nouveaux jeux et de construire l'héritage d'Uncharted.

On sait que Sony a ouvert un nouveau studio à San Diego, qui travaille avec Naughty Dog sur un projet important... Qui serait donc lié à Uncharted.

Selon TheLeak.co, le studio plancherait ainsi sur un reboot de la franchise, qui permettra donc de continuer à exploiter le nom, sans revenir sur l'arc narratif établi par Naughty Dog. Il se pourrait ainsi que le reboot concerne davantage le concept même de la saga que l'histoire déjà abordée : Nathan Drake pourrait ainsi ne pas être le héros de cette nouvelle saga.