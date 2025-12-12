La société Unigrid, spécialisée dans les batteries sodium-ion, a officiellement présenté sa technologie de cellules pour une batterie de démarrage 12V.

Baptisée Na⁺ Fleet, cette plateforme est conçue pour remplacer directement les accumulateurs au plomb qui équipent la grande majorité du parc automobile mondial, un marché aussi colossal que vieillissant.

Un marché vieillissant mûr pour la disruption

Depuis des décennies, le marché des batteries de démarrage 12V est dominé par la technologie au plomb. Ces unités, lourdes et nécessitant un entretien régulier, souffrent de taux d'autodécharge élevés et sont généralement remplacées trois à quatre fois au cours de la vie d'un véhicule, un cycle de vie court qui alimente un marché gigantesque.

Ce secteur de remplacement représente des centaines de millions d'unités chaque année, soit une manne financière de plus de 50 milliards de dollars. Si des alternatives à base de lithium existent, elles peinent à s'imposer à cause de leurs propres défis : besoin d'un système de gestion actif (BMS), faibles performances par temps froid et potentiel risque d'incendie dans le compartiment moteur.

Na⁺ Fleet : la promesse du sodium-ion

C'est ici qu'intervient Unigrid, une spin-off de l'Université de Californie à San Diego (UCSD). Fondée par Darren Tan et Erik Wu, l'entreprise a développé une chimie sodium-chrome-oxyde (NaCrO₂) qui permet de concevoir une batterie sodium-ion plus petite et plus légère.

Cette nouvelle technologie offre une puissance supérieure et une durée de vie opérationnelle bien plus longue. Fait notable, elle fonctionne dans une fenêtre de tension compatible avec le plomb (8-14.4V), ce qui permet une conception sans BMS, réduisant ainsi les coûts et la complexité d'intégration pour les constructeurs.

Performances, polyvalence et avenir

Les caractéristiques techniques de la Na⁺ Fleet sont impressionnantes. La batterie peut supporter plus de 5 000 cycles de charge utilisables, soit dix fois plus qu'un équivalent au plomb. Sa chimie NaCrO₂, considérée comme ultra-sûre, élimine le risque d'emballement thermique, un danger bien connu des batteries lithium-ion.

Conçue comme un remplacement direct, sa polyvalence est un atout majeur : elle s'adapte aux voitures, motos, voiturettes de golf ou encore aux systèmes 12V des véhicules hybrides.

Selon Darren Tan, son PDG, cette technologie est déjà compétitive en coût total et les cellules sont désormais disponibles pour les équipementiers, ouvrant la voie à une adoption à grande échelle.