L'Union européenne a annoncé souhaiter étendre la liste des appareils concernés par sa nouvelle législation sur l'uniformisation des smartphones et appareils électroniques. Il était notamment question d'imposer le recours à l'USB-C comme connecteur unique afin de limiter la prolifération des chargeurs sur le marché, avec un gâchis monumental à la clé et des limites techniques pour les utilisateurs.

Désormais, il est question d'intégrer les consoles de jeux vidéo portables dans la liste d'appareils, la loi ayant également adopté un volet sur la partie batterie des appareils. Ces batteries devront prochainement être amovibles pour faciliter leur remplacement sans démontage contraignant pour l'utilisateur.

À compter de 2027, toutes les consoles portables auront donc l'obligation de proposer un remplacement facilité de leur batterie. La loi stipule ainsi que la batterie devra être retirée du produit à l'aide d'outils disponibles dans le commerce, sans outil spécialisé sauf s'ils sont fournis gratuitement avec le produit.

Une batterie amovible, partout en Europe

Implicitement, cela indique également qu'il faudra que la batterie soit accessible (et non enfouie en dessous de plusieurs cartes, modules ou nappes, et qu'elle ne soit pas collée.

Les constructeurs pourraient ainsi rencontrer quelques contraintes dans la conception de leurs châssis, dès le départ en étant limité tant par la taille que le positionnement de leur batterie, mais également à terme dans l'évolution de leur design qui pourrait imposer une modification des batteries et donc un suivi des pièces détachées avec des formes ou connecteurs spécifiques dont il faudra informer le client pour éviter les erreurs de compatibilité.

On pense déjà à Nintendo et à sa Switch qui sera indéniablement visée par cette loi... Mais Nintendo pourrait déjà argumenter que sa batterie est accessible avec un simple tournevis, reste à savoir si la colle utilisée est conforme à la législation européenne.

La prolifération des consoles / PC comme le Steam Deck ou la ROG Ally et nombre d'autres références sera également concerné par la loi, et les choses pourraient être bien plus complexes avec ces modèles...