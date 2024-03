Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence n'aura pas tardé à partager son mécontentement face au comportement jugé trop léger de certains géants du Web quant à la mise en conformité avec le DMA.

Depuis le 7 mars, les grandes plateformes sont contraintes de se soumettre au DMA, c'est-à-dire à s'ouvrir à la concurrence avec en toile de fond une lutte plus intense contre les positions monopolistiques et autres abus de position dominante.

Apple et Facebook pointées du doigt...

Et depuis le départ, c'est surtout Apple qui s'illustre par un comportement totalement opposé à l'esprit du DMA avec une semi-ouverture d'iOS et la mise en place de contraintes énormes pour les éditeurs. Un tour de passe-passe qui est dénoncé par l'ensemble du marché, et qui pourrait entrainer des sanctions de la part de l'Union européenne.

Mais d'autres acteurs ne sont pas plus en règle qu'Apple : on peut citer Google qui impose Chrome comme navigateur par défaut dans Android, ou encore Facebook et son système de publicité...

...Mais d'autres GAFAM également surveillés.

Dans une interview, Margrethe Vestager épingle ainsi Apple et Facebook. La première pour la mise en place de sa "Core Technology Fee" affairant aux applications téléchargées à l'extérieur de son AppStore : "la structure tarifaire actuelle ne rend absolument pas attractive l’ouverture à la concurrence proposée par le DMA" s'agace cette dernière.

Et pour Facebook, il s'agit de l'abonnement sans publicité spécifique à l'Europe : "Je pense qu’il existe de nombreuses façons de monétiser les services que vous fournissez. L’une d’entre elles est la publicité très ciblée qui s’appuie sur les données personnelles. Une autre façon de montrer votre publicité est de la rendre contextuelle".