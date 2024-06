On connaissait les français d'Unistellar pour les télescopes automatisés eVscope, il faudra désormais également composer avec les jumelles intelligentes Envision.

La start-up française vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle génération de jumelles astronomiques, des jumelles qui sont donc orientées vers l'observation du ciel et de l'espace, avec une petite touche high tech en plus.

Car les Envision intègrent une couche de réalité augmentée. À l'image des applications populaires comme SkyWalk qui permettent de mieux retrouver ou identifier des étoiles ou astres dans le ciel nocturne en pointant son smartphone vers le ciel, les jumelles Envision proposent la technologie de navigation guidée qui permettra de pointer, en association avec son smartphone, la direction vers un objet observable dans le ciel.

Via l'application dédiée, les jumelles pourront indiquer à l'utilisateur dans quelle direction regarder pour observer une cible définie. À cela s'ajoute la fonction Shareable Target-Lock qui proposera de partager une observation avec une autre personne. L'idée est de pointer la cible, puis de prêter la paire de jumelles qui indiquera avec précision dans quelle direction regarder.

Outre l'observation astronomique, les Envision se révèlent également adaptées à l'observation plus traditionnelle de jour. Il sera même possible d'accéder à des données topographiques et données GPS.

Les jumelles Envision sont actuellement lancées en précommandes au tarif de 599€ pour les 1000 premières unités, après quoi le prix passera à 999€.