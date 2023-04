Unrecord fait actuellement les gros titres de l'ensemble des sites de jeu vidéo et le titre est à l'origine d'une vive polémique ou d'un débat entre les joueurs.

La cause ? Son aspect photoréaliste qui sème le doute sur le fait qu'il s'agit bien d'un jeu vidéo et non d'une vidéo tournée avec une GoPro.

Quand le photo réalisme va trop loin

Unrecord est présenté comme un FPS développé par un studio français indépendant nommé Drama dont la création date de 2020. Annoncé sous Unreal Engine 5, le titre affiche un rendu photoréaliste saisissant, au point que beaucoup remettent en question le fait qu'il s'agit réellement d'un jeu vidéo.

Beaucoup de joueurs restent perplexes et pensent plutôt au coup de buzz orchestré à l'aide d'une vidéo tournée à la GoPro fixée sur le torse et retravaillée à renfort de filtres et d'intégrations de modèles 3D. D'ailleurs, l'aspect flouté des visages renforce les doutes des joueurs.

Néanmoins, le projet dispose déjà de sa fiche sur Steam et l'on remarque quelques redondances dans les textures et les objets, ce qui laisse penser qu'il s'agirait bien d'un vrai jeu.

Le jeu perturbe par de nombreux points rarement exploités par les développeurs, notamment les mouvements du joueur et les gestes de ses mains, le système de visée, ou même la perspective et le positionnement de la caméra. Drama annonce qu'il sera possible de réduire les effets de tremblement de la caméra qui participent, certes au réalisme, mais qui pourraient induire de l'inconfort chez certains joueurs.