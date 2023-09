Voilà qui devrait faire grincer pas mal de dents, mais comme il est de coutume de le dire : plus c'est gros, plus ça passe...

Ainsi, depuis quelques années, l'Union européenne cherche à légiférer pour tenter d'uniformiser certains standards et de les imposer aux fabricants, notamment étrangers. C'est ainsi qu'il a été annoncé l'obligation pour une grande partie des appareils électroniques d'adopter le port USB-C pour la charge. Objectif annoncé : permettre de limiter les déchets liés aux chargeurs devenant obsolètes, ou à lutter contre l'obsolescence programmée des appareils enfermés dans des connecteurs propriétaires.

Désormais, les chargeurs doivent être interchangeables et tous les smartphones doivent pouvoir être chargés avec un même câble unique au sein du foyer... Apple était principalement visée par cette directive, puisque la marque s'échine depuis des années à conserver son fameux port Lightning, qui avait déjà remplacé avec beaucoup de mal l'ancien connecteur propriétaire 30 broches Dock.

Apple a donc tenté de négocier et repoussé au maximum l'échéance pour finalement se résoudre à implanter de l'USB-C dans son prochain iPhone 15, fustigeant au passage une mesure qui détruit "toute liberté d'innovation".

Dans les faits, il s'agit surtout pour Apple de conserver une manne extrêmement rentable avec tous les appareils et câbles certifiés "Made for iPhone". En disposant de son propre connecteur, Apple a réussi à verrouiller le marché des accessoires et imposé un système de commissions sur les dispositifs compatibles avec ses smartphones.

Avec la bascule vers l'USB-C, c'est un marché énorme qui s'envole pour Apple et des millions de dollars par an qui ne seront plus perçus. D'ailleurs, il se murmure qu'Apple cherche une solution pour rendre les câbles USB-C autres que les siens inutilisables avec son prochain iPhone... Situation qui devrait entrainer les foudres de Bruxelles et des sanctions record.

Mais pour boucler le tableau, voilà que le discours d'Apple évolue à quelques semaines de la présentation de ses nouveaux iPhone 15. D'un point de vue de l'image et du marketing, il ne faudrait ainsi pas avoir dénigré un connecteur pendant des années pour finalement l'imposer aux consommateurs en leur faisant payer le prix fort.

La position de la marque évolue donc et on présente désormais l'USB-C comme un choix assumé par la marque tout en précisant qu'il s'agit "d'une victoire pour le consommateur". En bref, d'un port qu'Apple ne voulait pas, on passe àun argument de vente qui devrait faire mouche auprès d'une partie des utilisateurs, un joli retournement de veste en somme.