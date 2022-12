Uzufly est une start-up localisée en Suisse fondée par Romain Kirchhoff et Théo Benazzi. L'entreprise se donne la mission de révolutionner l'industrie de l'urbanisme et de la construction.

Google Earth utilise des avions pour cartographier le monde, Uzufly, quant à lui, utilise des drones avec des caméras plus petites et plus précises capables de génerer des modèles 3D d'un quartier ou d'une ville entière.

L'outil permet par exemple de topographier certaines zones afin d'optimiser le placement de panneaux solaires. Ou tout simplement, de créer des cartes parfaites de parcelles de terre, de structures d'aménagements urbains et bien d'autres.

D'après Romain Kirchhoff :

Cela a également aidé les urbanistes à comprendre comment un nouveau bâtiment s'intégrerait dans un quartier donné. Avec notre système, les concepteurs ont une bonne idée des espaces, bien mieux qu'ils ne le peuvent en plantant des piquets dans le sol. Cela facilite la planification urbaine et améliore la prise de décision.

Même les développeurs de jeux vidéo sont intéressés par la technologie développée par Uzufly. Le développement de la modélisation de bâtis existants prend énormement de temps. Kirchhoff explique :

Avec notre système, les développeurs pourraient créer une version d'Assassin's Creed se déroulant ici même à Lausanne, par exemple.