Pour s'équiper à moindre coût en aspirateur robot ou bien en aspirateur-balai, les promotions du jour chez Amazon concernant les marques Vactidy et Proscenic devraient fortement vous intéresser.

Commençons par ce qui est sans doute la promotion la plus intéressante, avec l'aspirateur-balai sans fil Vactidy Blitz V8.

Ce dernier est un modèle qui dispose d'une forte puissance d'aspiration de jusqu'à 20 kPa ce qui permet un nettoyage en profondeur de n'importe quel support, y compris les moquettes et sols durs. Il intègre une brosse motorisée rotative à 180° (gauche et droite), mais aussi à 90° (de haut en bas), ce qui lui permet d'accéder aux endroits les moins accessibles de la maison pour un nettoyage optimisé. Et rien de mieux que sa lampe LED intégrée pour éclairer la poussière cachée sous un canapé !

Sa batterie rechargeable au lithium 6 cellules 2200 mAh lui procure une autonomie de 35 minutes, pour une charge complète effectuée en 2,5 heures.

Signalons qu'il s'agit d'un aspirateur multifonction, à savoir qu'il peut s'utiliser comme un classique aspirateur-balai, mais également comme un aspirateur à main portable permettant de nettoyer facilement le dessus d'une table ou encore l'intérieur de votre voiture.

Dernier point à signaler, la présence d'une filtration haute efficacité à trois couches composée d'un un filtre cyclone, d'un filtre en nid d'abeille et d'un filtre hepa, ce qui conduit à une forte filtration de 99,97 % de la poussière et des substances nocives pour un air sain dans votre intérieur.

Chez Amazon, vous trouverez l'aspirateur-balai sans fil Vactidy Blitz V8 au prix ultra réduit de 89 € au lieu de 139,99 € prix officiel avec le triple cumul d'une réduction de 22%, d'un coupon de 10 € à activer sur le site et enfin du code ZKK44UBG !



Toujours concernant la marque Vactidy, signalons également une promotion sur l'aspirateur robot Vactidy Nimble T6 affiché à seulement 129,99 € au lieu de 169,99 € avec le cumul de 15% de remise et d'un coupon à cocher d'une valeur de 40 €.



D'autres cybermarchands mettent également en avant une autre marque bien connue en France, à savoir Proscenic, avec différents produits en promotion, que vous trouverez ci-dessous :