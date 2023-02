Pour commencer, laissez-moi vous présenter l'aspirateur-balai sans fil Vactidy Blitz V8.

Cet aspirateur possède une puissance d'aspiration élevée ce qui assure une grande efficacité du nettoyage en profondeur sur divers supports tels que les moquettes ou bien les sols durs. Sa brosse motorisée rotative à 180° à gauche et à droite et avec une rotation de 90° de haut en bas vous permettra de nettoyer tous les endroits de votre maison, même les plus étroits, sachant de plus qu'elle est équipée d'une lumière LED. Livré avec ses accessoires, cet aspirateur vous offrira de grandes possibilités.

Avec sa batterie rechargeable au lithium 6 cellules 2200 mAh intégrée, cet appareil vous confère une autonomie de 35 minutes, largement le temps nécessaire à vos tâches domestiques, pour une charge de 2,5 heures.

Il se convertit facilement d'aspirateur-balai en un aspirateur à main portable pour nettoyer les escaliers, les tables ou encore les voitures.

Enfin, il possède une filtration haute efficacité à trois couches avec un filtre cyclone, un filtre en nid d'abeille et un filtre hepa, permettant une filtration de 99,97 % de la poussière et des substances nocives.

Vous pourrez trouver l'aspirateur-balai sans fil Vactidy Blitz V8 à seulement 99 € au lieu de 139,99 € prix officiel avec le cumul d'une réduction de 22% et d'un coupon de 10 € à activer sur le site.



La marque propose également un autre modèle, avec l'aspirateur robot Vactidy Nimble T6. Cet aspirateur possède une haute puissance d'aspiration de 20 kPa, ce qui offre une grande efficacité sur multiples supports tels que les carrelages, les parquets ou bien les tapis. Son système d'aspiration en 3 points (2 brosses latérales pivotantes et 1 brosse à rouleau) assure le nettoyage des coins et angles de vos pièces. Son autonomie est de 120 minutes, soit environ 100 m². Autant vous dire que vous pourrez le laisser travailler pendant que vous ferez autre chose d'autant qu'une application mobile est disponible.

Chez Amazon, l'aspirateur robot Vactidy Nimble T6 est affiché à seulement 129,99 € au lieu de 169,99 € avec le cumul de 15% de remise et d'un coupon à cocher d'une valeur de 40 €.