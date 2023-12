Valve a récemment pris la parole sur la toile pour interpeller les joueurs qui ont tendance à renifler l'air qui s'évacue de leur console portable Steam Deck.

Si certains sniffaient la colle à l'école, d'autres ont pris la fâcheuse habitude de sniffer les vapeurs qui émanent de leur console portable Steam Deck lorsqu'elle est utilisée. La situation est suffisamment importante pour que le sujet fasse l'objet d'un mème sur le subreddit dédié au Steam Deck...

Pour les utilisateurs, il s'agit de renifler l'odeur des composants électroniques chauds, comme on pourrait le faire avec le parfum de l'essence... Certains détestent, d'autres apprécient... Mais la pratique n'est pas sans risques comme l'indique Valve qui recommande de ne pas inhaler directement les vapeurs de l'évent de l'appareil.

La marque indique qu'il est potentiellement dangereux pour la santé de s'adonner à cette pratique. Face à la situation, d'autres utilisateurs plus amusés indiquent que les vapeurs de la Steam Deck OLED ne seraient pas aussi agréables avec un parfum "plus sucré, moins cher et qui n'invite pas à y revenir".