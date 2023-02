Valve vient d'annoncer avoir banni un peu plus de 40 000 tricheurs qui sévissaient sur son jeu compétitif Dota 2.

Le MOBA de Valve est particulièrement prisé des joueurs compétitifs et rassemble chaque jour des millions de joueurs avec des compétitions officielles affichant des récompenses allant jusqu'à plusieurs millions de joueurs.

Mais comme tous les jeux compétitifs, et qui plus est ceux impliquant de l'argent, les tricheurs ne sont pas loin et polluent l'expérience des joueurs. Valve a donc tendu un piège aux tricheurs et on peut dire que la pêche a été bonne.

Un pot de miel pour attirer les tricheurs

Valve a secrètement mis à jour le client de DOTA 2 afin d'intégrer une nouvelle section de données invisibles aux joueurs normaux. Mais puisque les programmes de triche vont collecter des données au-delà de ce qui est normalement affiché aux joueurs, les tricheurs voyaient ainsi cette nouvelle interface. Un dispositif permettait également au serveur de savoir si les joueurs avaient lu ou non ces données... Ce qui a permis de faire le tri entre les joueurs normaux et les tricheurs assez simplement.

Ce Honeypot a permis ainsi d'identifier un peu plus de 40 000 tricheurs, dont les comptes ont immédiatement été bannis.

La méthode est efficace, mais est loin d'être durable : les développeurs de solutions de triche font rapidement évoluer leurs outils et la guerre contre les tricheurs se joue sur le long terme et n'offre aucune garantie.