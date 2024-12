Des indices récemment découverts par un redditeur dans le code du Steam Deck suggèrent que Valve développe un appareil nommé « AMD Lilac ». Parmi les nouveautés, la prise en charge de HDMI CEC, qui permet de contrôler l’appareil via un téléviseur connecté, renforce l’hypothèse d’une console de salon ou d’un boîtier multimédia, plutôt que d'un successeur portable au Steam Deck.

C'est sur le subreddit Steam Deck que l'utilisateur u/coolbho3k a partagé sa découverte.



De plus, des similitudes avec les appareils fonctionnant sous ChromeOS, associées aux récentes mises à jour de l’écosystème SteamOS, laissent penser à un produit destiné au streaming de jeux vidéo.

Si ces théories se confirment, la "Steam Box" pourrait devenir un sérieux concurrent de la Nvidia Shield, déjà bien établie dans l'univers du cloud gaming et du streaming sur télévision via Android TV. L’objectif de Valve serait de rendre l'écosystème Steam accessible à un plus large public, via un prix abordable.

Contrairement au Steam Deck, cet appareil serait conçu pour s’intégrer parfaitement dans le salon. Cependant, ces informations restent à confirmer, et il n’est pas garanti que ce projet aboutisse ni qu'il prenne la forme imaginée par les spéculateurs.