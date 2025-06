Le ciel étoilé est en danger. Des milliers de satellites, notamment ceux de la constellation Starlink de SpaceX, le zèbrent de traînées lumineuses, menaçant de gâcher nos nuits et de rendre l'astronomie impossible depuis le sol. Mais des scientifiques ont un plan audacieux, digne d'un film de science-fiction : rendre les satellites invisibles en les peignant avec la matière la plus noire jamais créée, le Vantablack.

Quel est ce projet de "satellite invisible" ?

L'idée est simple : si un satellite ne réfléchit pas la lumière du Soleil, il ne brille pas dans le ciel. Pour tester cette hypothèse, un consortium d'universités britanniques (le projet JUPITER) va lancer en 2026 un petit satellite de la taille d'une boîte à chaussures, baptisé Jovian-1. Sa particularité ? Une de ses faces sera recouverte d'une nouvelle version de la fameuse peinture Vantablack. L'objectif sera de suivre ce satellite depuis la Terre pour voir si le revêtement le rend effectivement beaucoup plus difficile à détecter et s'il résiste aux conditions extrêmes de l'espace.

Comment fonctionne le Vantablack, ce "noir absolu" ?

Le Vantablack n'est pas une peinture classique. C'est un revêtement composé de millions de nanotubes de carbone alignés verticalement. Cette structure agit comme un véritable "piège à lumière". Quand les photons lumineux entrent dans cette "forêt" de nanotubes, ils sont piégés et leur énergie est convertie en chaleur, si bien que presque aucune lumière n'est réfléchie. La version qui sera testée dans l'espace, la Vantablack 310, a été spécialement conçue par la société Surrey NanoSystems pour être plus robuste et capable de supporter les chocs thermiques et les radiations de l'orbite terrestre.

Est-ce la solution miracle à la pollution des satellites ?

Pour la pollution lumineuse, oui, c'est une solution très prometteuse. Si le test est concluant, il pourrait inspirer de nouvelles réglementations obligeant les opérateurs de méga-constellations à rendre leurs satellites plus discrets. Comme l'espère le Dr Noelia Noël, astrophysicienne à l'Université de Surrey, "j'espère qu'avec cette nouvelle solution, nous pourrions inspirer des changements de politique". Cependant, il ne faut pas crier victoire trop vite. Cette peinture ne résoudra pas les autres problèmes majeurs posés par la prolifération des satellites : la pollution des ondes radio qui gêne les radiotélescopes, le risque croissant de collisions et de débris spatiaux, et la pollution métallique de la haute atmosphère lorsque les satellites se désintègrent en fin de vie.

Pourquoi les satellites polluent-ils le ciel ?

Parce que leurs panneaux solaires et leurs carcasses métalliques agissent comme de gigantesques miroirs. En orbite basse, ils sont encore éclairés par le Soleil même lorsque la nuit est tombée au sol. Ils réfléchissent cette lumière vers nous, créant des traînées brillantes qui "photobombent" les images des télescopes et augmentent la luminosité générale du ciel nocturne.

Qu'est-ce que le Vantablack ?

C'est le nom commercial d'une classe de revêtements ultra-noirs développés par la société britannique Surrey NanoSystems. Il est célèbre pour être l'un des matériaux les plus sombres créés par l'homme, capable d'absorber jusqu'à 99,965% de la lumière visible, donnant l'impression de regarder un trou noir.

Quand ce test aura-t-il lieu ?

Le lancement du CubeSat "Jovian 1", qui embarquera la peinture Vantablack 310 pour ce test en conditions réelles, est actuellement programmé pour le courant de l'année 2026.