La fusée européenne Vega-C devait réaliser un lancement pour la mission VV25 ce mardi... Devait puisque ce dernier a été annulé après la découverte d'un problème technique.

Mais pas d'inquiétude, le problème rencontré n'affecte pas directement la fusée, dont le vol a été reprogrammé ce 5 décembre à 22h20 heure de Paris.

Lors de la chronologie de lancement réalisée ce mercredi, le retrait du portique mobile n'a pas fonctionné correctement, imposant une annulation du tir. Heureusement, l'incident a eu lieu 2h35 avant l'horaire prévu du décollage.

Après le succès du vol d'Ariane 6 en juillet, tous les regards se tournent vers Vega C, un lanceur plus petit dont la mission test consiste à positionner un satellite Sentinel-1C dédié à l'observation de la Terre pour le programme européen Copernicus.

Rappelons que le premier vol commercial de Vega C en décembre 2022 s'était soldé par un échec avec la perte de deux satellites..

C'est également aujourd'hui que l'Europe va envoyer deux autres satellites pour la mission Proba-3, cette fois via l'intermédiaire d'un lanceur indien. Des satellites qui auront pour objectif de générer des éclipses artificielles. L'Europe fait ainsi appel au PSLV, le lanceur indien, notamment pour sa disponibilité et son cout assez bas, ce sera la première fois que l'ESA fait appel à l'Inde, dont le programme spatial a largement évolué au fil de ces dernières années.