Trop chères, pas assez d'autonomie, encore trop peu de bornes de charge, fossoyeuses de l'industrie automobile européenne...les griefs contre les voitures électriques restent nombreux mais les ventes progressent malgré tout presque partout dans le monde.

Le cabinet Rho Motion publie son observatoire mensuel et note que 1,6 million de véhicules électriques ont trouvé preneur en juillet 2025, en hausse de 21% sur un an.

Chine et Europe mènent le bal

Le total des ventes sur les sept premiers mois de l'année dépasse les 10 millions d'unités, en croissance de 27% par rapport à l'année passée, cosntatent encore les analystes.

La Chine reste le moteur de cette croissance avec un taux de pénétration des véhicules électriques qui dépasse désormais les 50%. Depuis le début de l'année, 60% des ventes ont concerné ce marché en particulier.

Le secteur est saturé de modèles et ralentit ponctuellement mais il reste une force pour les ventes de voitures électriques, aidé par les incitations fiscales du gouvernement.

En Europe aussi, les ventes électriques progressent...sauf en France qui continue de bouder le segment et voit ses ventes reculer de 9% par rapport à l'an dernier. A voir si le dispositif du leasing social relancera les ventes à partir de septembre.

D'autres marchés, comme l'Italie, viennent en soutien des pays naturellement portés vers l'électrique, mais ont encore un taux de pénétration faible. Avec 2,3 millions de véhicules électriques écoulés depuis le début de l'année, l'Europe affiche une belle croissance de 30%.

L'Amérique du Nord toujours à la traîne

Finalement, c'est toujours en Amérique du Nord (Canada, USA et Mexique) que le bât blesse, la zone géographique ne progressant que de 2% sur un an. L'arrêt des aides à l'achat et le contexte économique incertain ont mis le segment en pause.

Toutefois, des initatives émergent comme la volonté du groupe Ford de proposer un pickup électrique abordable à 30 000 dollars grâce à une refonte complète de sa chaîne d'assemblage. L'effet ne sera toutefois pas visible avant plusieurs années.

Cette croissance globale est encourageante mais ne cache pas le fait que le rythme de progression reste insuffisant pour atteindre certains objectifs dont celui de stopper les ventes de véhicules thermiques neufs dès 2035 en Europe.

Il faudra continuer de progesser sur les gammes tarifaires, les technologies et les infrastructures pour faire de l'électrique une alternative incontournable des véhicules essence et diesel et parvenir à atteindre les objectifs environnementaux fixés, dont ceux de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.