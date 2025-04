Les caisses de l'Etat étant vides, il faudra bien trouver de l'argent quelque part. Cela devrait passer par la fin de la gratuité de la carte grise pour les voitures électriques, selon une enquête du magazine Auto Plus relayée par RTL.

La carte grise était offerte aux acheteurs de véhicules électriques neufs depuis cinq ans, la mesure entrant dans le dispositif devant inciter les automobilistes à opter pour des motorisations électriques.

Ce soutien devrait s'arrêter au 1er mai 2025, date à laquelle la carte grise redeviendra payante. Le montant pourra varier entre 150 € et plusieurs centaines d'euros selon les modèles et sera donc désormais à ajouter au prix du véhicule électrique.

Un coût additionnel à prévoir au 1er mai

Certes, cela ne représentera pas un surcoût énorme sur le prix total mais cela montre une nouvelle fois la schizophrénie entre la volonté du gouvernement de pousser à l'adoption des véhicules électriques en remplacement des modèles thermiques et les moyens réduits pour atteindre cet objectif, du fait de contraintes budgétaires obligeant à chercher des économies partout.

Justement, l'association UFC-Que Choisir a produit une étude détaillant les obstacles empêchant une adoption rapide et le prix des véhicules reste toujours l'un des principaux freins, alors même que le cadre réglementaire général et l'échéance de 2035 commencent à être remis en cause.

Une adoption compliquée sans incitations financières

Pas sûr donc qu'ajouter quelques centaines d'euros supplémentaires à l'achat d'un véhicule électrique soit le meilleur moyen de convaincre en masse les acquéreurs. L'UFC-Que Choisir plaide parmi les solutions envisageables l'option de l'activation d'un prêt à taux zéro.

Mais il faudra aussi convaincre sur la pérennité du prix de l'électricité, sur la disponibilité des infrastructures et sur l'intérêt du choix de véhicules électriques légers et pas forcément à très grande batterie, le marché tendant à reproduire actuellement les problématiques du thermique et de ses lourds SUV toujours incontournables.