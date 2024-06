Les ventes de véhicules électriques neufs continuent de progresser dans la perspective d'un arrêt des ventes des motorisations thermiques en 2035 en Europe mais leur coût élevé reste un frein à l'acquisition et les offres spécifiques comme le leasing social sont littéralement prises d'assaut tout en ne répondant qu'à une fraction de la demande.

Une détente du marché pourrait venir du secteur de l'occasion. Les véhicules électriques sont maintenant sur le marché depuis plusieurs années et l'accélération des ventes va conduire à une augmentation du nombre de véhicules disponibles en seconde main.

L'association Avere-France établit un premier baromètre du marché du véhicule électrique d'occasion en association avec Mobilians (mais aussi avec le soutien de AAA Data et de Renault Group), permettant d'avoir une vue d'ensemble sur cette portion du marché.

Un indispensable marché de l'occasion électrique...encore naissant

Soulignant que, comme pour le thermique, "la démocratisation du véhicuile électrique - et donc de son succès - passe par la dynamique du marché de l'occasion", l'Avere-France note tout d'abord que cela commence très doucement.

Les voitures électriques ne représentent encore que 2% des ventes de voitures d'occasion au premier trimestre 2024, soit un petit stock de 28 600 unités sur1,34 million de transactions réalisées.

Le bon côté des choses est qu'il s'agit majoritairement de véhicules récents puisque près de 90% des propositions ont moins de 5 ans, un taux bien supérieur à ce qu'on peut voir pour le thermique (32%).

Les ventes se font également majoritairement via les réseaux professionnels, à 78%, les acheteurs ayant toujours besoin d'être rassurés et de disposer d'un cadre de confiance quant à ce type d'acquisition.

Des acheteurs qui ont besoin d'être rassurés

Le profil des acheteurs de véhicules électriques d'occasion est celui d'un utilisateur déjà habitué de la motorisation électrique (et qu'on pourrait dire convaincu), avec une moyenne d'âge de 48 ans mais pas forcément purement citadin.

Le baromètre note également que les acheteurs ont plus tendance à se tourner vers le leasing que dans le cas des véhicules thermiques, ce qui est aussi une façon de se protéger dans un marché de l'électrique en évolution rapide.

Le marché du véhicule électrique d'occasion est donc encore dans les limbes et semble très loin de pouvoir atteindre les volumes espérés par l'Europe d'ici 2035, où se jouera l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs.

Toutefois, le marché de l'électrique se transforme rapidement et commence à voir à arriver des modèles plus abordables et une segmentation affinée selon les besoins des utilisateurs.

Pour le moment, les modèles d'occasion les plus vendus sont la Renault Zoé, la Peugeot e-208 et la Tesla Model 3. Les acheteurs restent attachés comme dans le neuf à l'autonomie et à la longévité de la batterie, éléments auxquels s'ajoutent les questions sur la durée de vie du véhicule lui-même, que ce soit pour les coûts d'entretien où le risque de voir la voiture partir à la casse après un simple choc ayant pu fragiliser le système de batterie.