Eleglide est une marque asiatique fournissant des appareils électriques de qualité dont le VAE M2, siglé de la firme. En perpétuelle évolution, l'entreprise annonce, aujourd'hui, la sortie de cet engin de mobilité qui s'inscrira aussi bien sur route que dans les chemins un peu plus accidentés.

Moteur puissant et grande batterie

Le vélo à assistance électrique Eleglide M2 est doté d'un puissant moteur brushless capable de fournir un couple de 55 Nm et d'atteindre une puissance instantanée maximale de 570 W. Propulsé par un moteur robuste, le vélo M2 peut atteindre une vitesse de 25 km/h. Avec une batterie au lithium-ion remplaçable de 15 Ah, il peut parcourir jusqu'à 125 km en mode d'assistance, ce qui est parfait pour vos longues balades.

Pneus larges de 27,5" x 2,4"

Avec des roues de 27,5 pouces, le vélo à assistance électrique M2 peut surmonter facilement et avec stabilité les obstacles sur les sentiers. Les pneus en caoutchouc de 2,4 pouces de large offrent une bonne adhérence pour une conduite douce et confortable, même sur terrain accidenté. De plus, la surface des pneus à crampons réduit considérablement l'impact des bosses de la route, rendant votre balade encore plus agréable, car vous pouvez jouer sur les pressions.

Transmission Shimano à 24 vitesses

Le vélo électrique M2 est équipé de dérailleurs Shimano. Il dispose de 3 plateaux à l'avant et de 8 vitesses à l'arrière, permettant une conduite fluide et sans effort. Avec l'aide de ces articles de qualité, vous parcourrez les routes en toute facilité.

Suspension et freins à disque hydrauliques

La suspension hydraulique est plus réactive que les autres systèmes de suspension, offrant une conduite plus douce et plus ferme. Et grâce à la fonction de verrouillage, vous pouvez verrouiller la suspension pour une conduite rapide sur routes plates et la déverrouiller pour une embardée confortable sur des chemins accidentés. Les freins à disque hydrauliques offrent un meilleur contrôle et une force de freinage accrue. Ils dissipent la chaleur de manière plus uniforme et ont tendance à durer plus longtemps que les freins mécaniques traditionnels.

Une App' qui vous dit tout

Le fabricant propose, avec tout ce matériel costaud et en plus du compteur LCD intégré au guidon, une application dédiée sur laquelle vous pouvez recueillir un max d'informations comme la vitesse instantanée, la distance parcourue, le niveau de batterie et d'assistance électrique ainsi que beaucoup d'autres.

Comment acheter ce vélo à assistance électrique ?

Deux solutions s'offrent à nous :