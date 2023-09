Du 22 septembre au 22 octobre, c'est l'Autumn Super Sale sur GearBerry avec des réductions de prix de jusqu'à plusieurs centaines d'euros, ainsi que des accessoires offerts sur des vélos électriques de marque Fafrees et Engwe.

Fafrees F20 Pro

Avec enjambement bas et pliant, le vélo électrique Fafrees F20 Pro est équipé d'un moteur de 250 W intégré au niveau de la roue arrière et d'une grosse batterie de 18 Ah logée derrière le tube de selle. Elle autorise une autonomie de jusqu'à 150 km en assistance électrique et 90 km en mode pur électrique.

Disposant de roues de 20" et pneus larges (20" x 3.0), le Fafrees F20 Pro est avec freins à disques mécaniques et transmission Shimano 7S. Sa fourche avant est suspendue. D'un poids de 25,5 kg, il peut supporter une charge utile de 150 kg.

Le vélo électrique Fafrees F20 Pro est proposé sur GearBerry au prix de 1 049 € avec en cadeau une sacoche et un antivol d'une valeur de plus de 75 €.

Fafrees F20 Polar

Plus sobre esthétiquement, le vélo électrique Fafrees F20 Polar reprend une formule similaire, mais avec plus de puissance et des pneus plus larges (20" x 4.0). Il propose un moteur de 500 W (860 W max) pour une vitesse par défaut limitée aux 25 km/h réglementaires. Les 40 km/h sont néanmoins évoqués.

Il est équipé de deux batteries ayant chacune une capacité de 10,4 Ah. Elles sont logées sous la selle et dans le cadre. L'autonomie promise est de jusqu'à 160 km en assistance électrique et jusqu'à 115 km en mode électrique pur. Le poids s'alourdit à 34 kg et il peut toujours supporter 150 kg.

Avec également une sacoche et un antivol d'une valeur de plus de 75 € offerts, le vélo électrique Fafrees F20 Polar est proposé sur GearBerry au prix de 1 499 €.

D'autres vélos électriques en promotion sur GearBerry



GearBerry ne fait pas exception à sa vitesse d'expédition de 5 à 7 jours via des entrepôts localisés en Europe, sans taxes, et avec la livraison gratuite.

