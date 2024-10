Référence sur le marché mondial des vélos électriques, Fiido allie technologie avancée et designs audacieux pour offrir des solutions de mobilité polyvalentes et abordables.

La marque détient plus de 70 brevets et possède des centres de recherche et développement dédiés à l'innovation continue et à l'amélioration des produits. Elle rassemble également une communauté de plus de 450 000 utilisateurs.

Aujourd'hui, Fiido annonce le lancement de son nouveau modèle C11 Pro, une version améliorée du populaire modèle C11. Conçu à partir des retours des utilisateurs, le C11 Pro offre une autonomie accrue, une puissance sans effort et un contrôle précis grâce au capteur de couple breveté sans contact de Mivice et à une transmission améliorée.

Le Fiido C11 Pro est conçu pour affronter toutes les conditions météorologiques et les terrains urbains grâce à sa grande durabilité. Ses composants clés, y compris le capteur de couple Mivice S200 à double face, fonctionnent de manière fiable sous des conditions extrêmes, que ce soit sous la pluie, la neige ou lors de forts vents. Le frein à disque hydraulique à double piston, doté d'une structure scellée, garantit une efficacité même dans les conditions difficiles. Le vélo est entièrement résistant à l'eau et à la poussière.





La batterie, équipée de la technologie BMS, résiste au gel et aux explosions, ayant passé plus de 10 tests de sécurité.

Le pédalage est rendu fluide par le capteur de couple sans contact de Mivice, unique en son genre, qui analyse instantanément la pression exercée sur les pédales.

La transmission Shimano à 7 vitesses associée au moteur de 55 Nm assure une montée sans effort, tandis que les freins hydrauliques réagissent à une légère pression pour offrir une puissance de freinage optimale et la suspension avant un confort lors des balades.

Avec une autonomie annoncée de 104 km, soit 35 % supérieure aux vélos électriques classiques, le C11 Pro bénéficie d'une batterie de 499,2 Wh et d'une technologie de couple économe en énergie.





La batterie amovible facilite le rechargement, et la conception intégrée du capteur de couple et les freins hydrauliques minimisent l'entretien en offrant une meilleure dissipation de la chaleur et une évacuation efficace de l'eau.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque en précommande le vélo électrique Fiido C11 Pro au prix réduit de 1099 € au lieu de 1799 €, soit une réduction immédiate exceptionnelle de 700 €. Ne tardez pas, cette promotion n'est valable que pendant la phase de précommande.