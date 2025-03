Fiido combine technologie de pointe et design innovant pour offrir des vélos électriques accessibles et adaptés aux cyclistes modernes. Avec plus de 70 brevets et des centres de recherche et développement dédiés, la marque ne cesse d'innover, soutenue par une communauté de plus de 450 000 utilisateurs.

Le M1 Pro, best-seller de Fiido depuis cinq ans, revient en 2025 avec un design rétro et des performances améliorées, idéal pour la conduite urbaine et les aventures légères hors route.

Avec un design audacieux s'inspirant de l'esthétique des motos des années 1960 à 1980, la version 2025 du M1 Pro intègre un capteur de couple Mivice S200 qui analyse la pression sur les pédales en 0,01 seconde, optimisant l'efficacité du pédalage et garantissant que chaque coup de pédale se transforme en propulsion contrôlée et réactive.



Le M1 Pro 2025 est équipé d'un moteur sans balais de 250 W offrant 55 Nm de couple, idéal pour gravir des collines et rouler sur des terrains accidentés. Sa batterie amovible, protégée contre la surcharge, permet une charge nocturne sûre. De plus, son système de vitesses à 7 rapports (11-32T) facilite les montées légères et les trajets urbains.

Le vélo dispose d'une fourche à double couronne avec 80 mm de débattement et d'un amortisseur arrière, offrant un confort optimal en réduisant les vibrations et la fatigue. Comparé à une suspension avant standard, son système avant et arrière améliore l'amortissement, idéal pour les terrains variés.

Les pneus larges de 4 pouces anti-crevaisons offrent une plus grande surface de contact, améliorant la stabilité, notamment sur les terrains rugueux et inégaux. Les flancs renforcés des pneus absorbent efficacement les vibrations, garantissant une conduite plus douce et plus confortable. De plus, la selle large VELO minimise l'inconfort et offre un meilleur soutien, permettant de rouler plus longtemps sans gêne.

Le système de frein à disque hydraulique offre un freinage rapide, précis et contrôlé.

Côté luminosité, on trouve un phare avant et un feu arrière de freinage qui s'active automatiquement comme signal d'avertissement.

Le moyeu du M1 Pro 2025 nécessite très peu d'entretien et évite la casse des rayons, même en cas de forte charge ou d’usage intensif, assurant ainsi stabilité et longévité. Sa roue libre plaquée nickel résiste à la rouille et aux dommages pour une durabilité accrue.

Avec une classification IP54 pour l'ensemble du vélo électrique et IP67 pour le capteur de couple et l'affichage, vous pouvez rouler en toute confiance sous la pluie. L'écran LCD IPS couleur de 2,4 pouces reste clair et lisible même en plein soleil, garantissant une visibilité optimale dans toutes les conditions.

À l'occasion des promotions de printemps sur le site officiel, profitez du vélo électrique Fiido M1 Pro à seulement 1 099 € au lieu de 1 499 €, avec la livraison gratuite depuis l'UE et une garantie de 2 ans incluse.