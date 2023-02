De nos jours, avec les technologies embarquées dans nos engins de locomotion favoris, il est facile d'opter pour des véhicules électriques. Leur empreinte carbone étant mince par rapport à du thermique, ils attirent de plus en plus l'attention. Pour économiser un max, Gogobest nous propose des promotions sur deux de ses bicyclettes électriques.

Commençons avec le vélo électrique Gogobest GM26 Electric City Mid-motor Bicycle. Cette bicyclette a une puissance de 250W et un couple de 70 N.m. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir une vitesse de pointe de l'ordre de 25 km/h et grimper des côtes jusqu'à 30° en 100% électrique. Sa batterie 36V 10 Ah vous assure une autonomie de 60 km pour un temps de charge d'environ 5 à 6 heures. Équipé d'un compteur LCD vous affichant le strict nécessaire (distance parcourue, état de la charge, vitesse instantanée) et de freins à disque, ce vélo électrique remplira les tâches demandées sans sourciller.

Ce vélo électrique Gogobest GM26 Electric City Mid-motor Bicycle est vendu 1299,99 € comprenant 300 € de remise de la part du site et 100 € de remise supplémentaire avec le code NGN159G à activer lors de l'achat. La livraison est gratuite depuis des entrepôts européens sous 2 à 7 jours.

Terminons avec le vélo électrique Gogobest GM29 Electric City Bicycle. Cette bicyclette possède une puissance de 350W et atteint une vitesse de 25 km/h en seulement 4,9 secondes. Sa batterie amovible de 36V 10,4 Ah affiche une autonomie de 80 km pour une durée de rechargement d'environ 5 à 6 heures grâce à son chargeur 42V 2A. Il est équipé d'un compteur LCD qui vous affiche la distance parcourue, l'état de la charge et la vitesse instantanée, plus qu'utile. Ce vélo est doté de freins à disque afin de stopper votre embardée efficacement.

Ce vélo électrique Gogobest GM29 Electric City Bicycle est vendu 1099 € comprenant 400 € de remise de la part du site et 100 € de réduction supplémentaire avec le code NGN159G à activer lors de l'achat. La livraison est gratuite sous 7 jours depuis des entrepôts européens.