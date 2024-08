Voici le vélo électrique HillMiles MileCity 1.

De dimensions 168,5 * 62 * 97 cm, ce dernier est doté d'un moteur de 250 W avec couple maximal de 42 Nm ainsi que d'une batterie lithium de 36 V / 13 Ah directement intégrée dans le cadre.

Le vélo permet d'atteindre une vitesse de jusqu'à 32 km/h (mode 25 km/h actif pour respecter la législation européenne) et une autonomie de 100 km en mode assistance, avec un temps de charge de 4 à 5h.

Le cadre est fabriqué en acier à haute teneur en carbone, pour un vélo de 26,85 kg capable de supporter une charge de jusqu'à 120 kg. Les larges pneus Chaoyang, robustes et résistants, mesurent 26 x 1,95 pouces, et le vélo est également équipé d'un phare à LED à l'avant et d'un réflecteur à l'arrière. Certifié IP65, il est protégé contre les intrusions de poussières et est résistant aux jets de liquide.

Le dérailleur Shimano à 7 vitesses permet de naviguer facilement sur divers types de terrain, ce qui le rend idéal pour les trajets urbains et les randonnées légères, tandis que la suspension avant absorbe les irrégularités de la route pour une conduite douce.

Vous trouverez en ce moment le vélo électrique HillMiles MileCity 1 à seulement 629 € au lieu de 699 € grâce au code BMWNEW70 qui vous fait bénéficier d'une réduction de 70 € sur Buymoreway, avec en prime la livraison gratuite en quelques jours depuis un entrepôt européen. Une très bonne affaire niveau rapport qualité vs prix !