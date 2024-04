Aujourd'hui, on vous présente le vélo électrique A7 Pro de Himiway, marque spécialisée dans les modèles à pneus larges et à longue autonomie.



Adapté aussi bien à une utilisation en montagne qu'en milieu urbain, le A7 Pro offre une conduite douce et sécurisée en absorbant efficacement les chocs et en réduisant les vibrations.

Son moteur de 250 W développe un couple élevé de 120 Nm pour une assistance efficace, une grande puissance en montée et une accélération plus rapide après un arrêt.

Il est doté d'une batterie amovible LG haute capacité de 48 V / 15 Ah permettant une autonomie jusqu'à 80 km.

Les feux arrière intégrés au cadre s'allument automatiquement lors du freinage, améliorant ainsi la sécurité et la visibilité lors de la conduite de nuit.

Le Shimano à 9 vitesses assure un contrôle optimal de l'allure dans diverses conditions, complété par un système d'assistance au pédalage réactif pour s'adapter parfaitement à votre conduite.

Bénéficiez d'un contrôle amélioré et d'une réponse plus rapide grâce à la séparation des freins et de l'accélérateur.

L'écran LCD rétroéclairé fournit en un coup d'œil des informations importantes sur la conduite comme la vitesse, la distance et le niveau de la batterie.

Le A7 Pro est également équipé d'un frein à disque hydraulique, de pneus de 26 pouces, d'un feu avant haute performance de 48 V ainsi que d'un antivol intégré dans la roue arrière.

Le Himiway A7 Pro est à 2 449 € avec le coupon de -150 € sur le site officiel. On vous fournit ici un lien vers la version allemande du site qui offre la possibilité d'expédier vers la France.