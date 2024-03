Aujourd'hui, focus sur le vélo électrique Lankeleisi RX800 Plus.

Avec son cadre robuste en alliage d'aluminium, il est doté d'un moteur sans balais de 1 000 W qui peut générer un couple de 80 Nm, ce qui augmente ses performances et facilite la montée jusqu'à 35 degrés. On trouve également un Shimano 7 vitesses.

Le RX800 Plus dispose d'une batterie amovible Samsung 21700 grande capacité de 48 V / 20 Ah, fiable et à longue durée de vie. Elle permet au vélo d'atteindre 70 km d'autonomie en mode électrique pur, et jusqu'à 150 km avec l'assistance.

Le vélo intègre de larges pneus Kenda de 20 pouces, des lumières arrière et des phares avant circulaires 780 lumens de 4,5 pouces à LED.

L'amortisseur pneumatique DNM-38RC offre un amortissement ajustable, permettant de régler la pression d'air pour des sensations douces ou fermes, avec la possibilité de verrouillage.

Le vélo est également équipé d'un écran couleur LCD et d'un klaxon électronique de 95 décibels.

Le Lankeleisi RX800 Plus est proposé en ce moment au prix de 2 199 € avec le code BBG800Plus100 au lieu de 2 499 € chez Buybestgear.





