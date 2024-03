Aujourd'hui, focus sur les vélos électriques avec pour commencer le ONESPORT OT18.

Il est doté d'un moteur de 250 W et d'une batterie lithium-ion 36 V / 14,4 Ah, assurant une autonomie de jusqu'à 100 kilomètres avec une seule charge.

Le vélo intègre un dérailleur Shimano à 7 vitesses et des freins à disque avant et arrière durables qui garantissent un freinage précis et efficace, même à grande vitesse ou par temps humide.

L'écran LCD intégré sur le guidon affiche la vitesse, la distance parcourue, le niveau de batterie et le mode d'assistance en cours.

Les pneus tout-terrain robustes de 26 pouces et la suspension avant réglable rendent la conduite plus confortable et plus stable.

Le vélo électrique ONESPORT OT18 est au prix de 639,99 € avec le code 24MGS1 et 10 € vous sont également offerts au moment du paiement. Livraison gratuite depuis un entrepôt de l'UE.



Signalons ces autres modèles ONESPORT à prix réduit :

Et ne ratez pas les remises de printemps chez Geekbuying et bénéficiez en plus des codes promos suivants :

- 3 € dès 30 € d'achat : 24MGS4

- 10 € dès 100 € d'achat : 24MGS3

- 10 € dès 100 € d'achat : - 25 € dès 300 € d'achat : 24MGS2

- 25 € dès 300 € d'achat : - 50 € dès 550 € d'achat : 24MGS1

Une réduction supplémentaire sera également appliquée au moment du paiement :