Le vélo à assistance électrique PVY Z20 PLUS est doté de roues de 20" avec des pneus larges de 4" crantés. Il est à l'aise aussi bien sur les routes que dans les sentiers plus escarpés et vous ne risquerez pas de vous enliser avec ce genre d'appareil.

De plus, afin d'optimiser le confort, vous pourrez tout à fait jouer sur les pressions des pneus afin d'obtenir un confort supérieur lors de vos balades sur différents terrains.

Grâce à ses 7 vitesses, contrôlables via un levier et un dérailleur SHIMANO, vous ne peinerez pas à monter des côtes et vous pourrez pédaler dans les descentes sans soucis. L'engin est également équipé d'une poignée de gaz afin de rouler en 100% électrique, ce qui peut vous économiser en termes de fatigue.

Son cadre est en alliage d'aluminium 6061, ce qui permet un poids mesuré de 29 kg, batterie incluse. De plus, étant pliable, il se glissera aisément dans le coffre de votre voiture ou sur votre point de chute. Pour arrêter votre embardée, vous pourrez également compter sur ses freins à disque mécaniques à double plaquette.

Côté traction, ce VAE dispose d'un moteur de 250 W avec un couple de 60 N.m, ce qui vous assure une prise de vitesse régulière et conforme à la réglementation, puisque la vitesse maximale est de 25 km/h (certification CE fournie). Afin de propulser le tout, une batterie démontable de 48 V / 14 Ah est présente au sein du cadre, pour une autonomie allant jusqu'à 100 km, selon le mode d'assistance que vous utilisez.

Ce vélo électrique Z20 PLUS accepte un poids maximal de 150 kg et se destine à des personnes mesurant entre 1,55 et 2 m de haut, ce qui le rend utilisable par la plupart des individus. Afin d'amortir la conduite de cet appareil, une fourche hydraulique réglable et un amortisseur arrière sont également présents d'origine.

Enfin, il dispose d'un phare à LED avant, d'un porte-bagages, d'un garde-boue et d'un écran LCD couleur étanche pour afficher toutes les informations de base.

Et pour les plus audacieux, sachez qu'il est possible de débrider ce vélo pour obtenir des performances améliorées (attention, vous ne serez alors plus aux normes CE). Dans ces conditions, alors que le moteur est de base de 250 W, vous pourrez passer respectivement à 500 W et 1000 W, et à une vitesse de 39 km/h et 50 km/h pour les versions PLUS 500 et PLUS 1000 du vélo.

Vous pouvez acheter ce vélo à assistance électrique PVY Z20 PLUS 500 au prix de 1099 € sur le site officiel de PVY en deux coloris. La livraison est gratuite dans un délai de 3 à 5 jours, depuis l'Europe. Et pendant tout le mois de juillet 2023, vous pouvez obtenir une réduction de 100 € avec le code GE100.

A noter qu'il existe également une version "PLUS 1000" vendue 1299 € (le code GE100, pour 100€ de réduction, reste valable) et qui présente quelques améliorations par rapport à la version PLUS 500 comme :

une batterie plus performante (16,5 Ah au lieu de 14 Ah)

un couple amélioré (100 N.m au lieu de 60 N.m)

un frein hydraulique (au lieu de mécanique)

une puissance plus grande en cas de débridage (1000 W au lieu de 500 W)

une vitesse plus élevée en cas de débridage (50 km/h au lieu de 39 km/h)

et enfin une autonomie plus élevée (120 km au lieu de 100 km).





PVY Z20 PLUS 500 PVY Z20 PLUS 1000 Puissance 250 W (500 W après déverrouillage) 250 W (1000 W après déverrouillage) Couple 60 Nm 100 Nm Vitesse maximale 25 km/h (39 km/h après déverrouillage) 25 km/h (50 km/h après déverrouillage) Roues 20 x 4.0 pouces 20 x 4.0 pouces Freins disque mécanique disque hydraulique Batterie 14Ah amovible 16,5Ah amovible Autonomie maximale 100 km 120 km Suspension Fourche avant et mono-amortisseur arrière Fourche avant et mono-amortisseur arrière Transmission Shimano 7 vitesses Shimano 7 vitesses Affichage Couleur IPX5 étanche Couleur IPX5 étanche

Caractéristiques techniques du PVY Z20 PLUS