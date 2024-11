Voici tout d'abord le vélo électrique PVY Z20 Pro.

Son moteur à moyeu avec engrenages de 250 W offre une durabilité accrue grâce à un système de protection thermique interne résistant aux hautes températures, améliorant ainsi la dissipation de la chaleur et prolongeant la longévité des aimants.

Avec un couple de 50 Nm, le moteur peut déliver une puissance maximale de 500 W, idéale pour gravir des pentes abruptes, rouler sur des terrains boueux ou explorer des sentiers accidentés en toute confiance.

Conçue avec des matériaux imperméables et ignifuges de dernière génération, la batterie lithium de 14 Ah se recharge rapidement et offre une autonomie impressionnante : jusqu'à 100 km en mode assistance et 60 km en mode électrique pur.





Équipé d’un système de suspension avant verrouillable, le vélo absorbe efficacement les chocs sur terrains accidentés tandis que la selle amortissante et réglable renforce le confort en réduisant les impacts.

L'écran LCD multifonction affiche en temps réel vos données de conduite et permet également de personnaliser les modes d'accélération pour une expérience sur mesure.

Le cadre en aluminium renforcé du Z20 Pro supporte des charges plus élevées et offre une durabilité exceptionnelle, adapté même aux cyclistes de grande taille. De plus, grâce à son système de pliage en 3 étapes, le vélo se plie en quelques secondes.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique PVY Z20 Pro au prix total de seulement 599 € grâce au cumul du code NNNFRPVY20 et de la remise supplémentaire de 10 € au moment du paiement, avec livraison gratuite depuis l'UE.

De plus, un coffret cadeau PVY d'une valeur de 150,62 € avec localisateur de balise GPS + antivol de frein à disque + sac de rangement EVA vous est offert à l'occasion du Singles' Day pour l'achat du Z20 Pro.

Deux autres vélos électriques PVY sont également en promotion en ce moment sur Geekbuying :