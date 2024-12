On commence avec le vélo électrique Shiftbikes Nightshift - Bleu.

Son moteur de 250 W avec un couple de 43 Nm, logé dans la roue arrière, et sa batterie amovible Greenway 36V/12,8 Ah intégrée au cadre offrent une vitesse maximale de 25 km/h et jusqu’à 70 km d’autonomie.

Le vélo est équipé d’un dérailleur Shimano Altus 8 vitesses, de pneus anti-crevaison de 26 pouces et de freins à disque hydrauliques Shimano pour une sécurité optimale.



Adapté aux personnes mesurant entre 1m55 et 1m90, il intègre également un antivol, un éclairage AXA et un écran LCD.

Le vélo électrique Shiftbikes Nightshift est en ce moment à 1 449,99 € sur la Fnac, soit une remise de 23 % par rapport à son prix officiel de 1 890 €. La livraison, le montage et la mise en service sont offerts.



On passe maintenant à l'enceinte Bluetooth Marshall Emberton II.

Découvrez un son exceptionnel à 360° avec la technologie exclusive True Stereophonic de Marshall, offrant une diffusion multidirectionnelle quelle que soit votre position autour de l’enceinte.

La Marshall Emberton II propose plus de 30 heures d’autonomie et est certifiée IP67, garantissant une grande robustesse et une protection contre l’eau et la poussière.

Grâce à la fonctionnalité Stack, vous pouvez désormais connecter plusieurs enceintes Emberton II pour amplifier le son et profiter d’une expérience encore plus immersive.

La Marshall Emberton II est en promotion à 99,99 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 41 % chez Boulanger. À titre d'information, le prix affiché sur le site officiel est de 179 €.

Enfin, on termine avec le Nothing Phone (2a) Plus 12 + 256 Go.

Son écran AMOLED FHD+ de 6,7" affiche 1,07 milliard de couleurs, avec une luminosité maximale de 1 300 nits, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et la robustesse du Corning Gorilla Glass 5.

Le Phone (2a) Plus, équipé du processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, garantit une puissance 10 % supérieure à son prédécesseur, grâce à ses 8 cœurs atteignant 3,0 GHz. Avec 20 Go de RAM (12 Go + 8 Go RAM Booster), le multitâche devient fluide et intuitif.

Doté d’une batterie de 5 000 mAh, il offre jusqu’à deux jours d’autonomie, même après 1 000 cycles de charge, et atteint une journée d’usage en seulement 21 minutes grâce à sa charge rapide de 50 W.

Le système photo triple capteur de 50 MP (principal, ultra grand-angle, frontal) sublime les détails grâce à l'IA, HDR avancé et des modes spécifiques comme le Mode Nuit et Motion Capture. Les vidéos sont enregistrées en 4K à 30 FPS pour une qualité optimale.

Le Nothing Phone (2a) Plus 12 + 256 Go est disponible en gris à 399 € au lieu de 449 € (prix officiel), soit une remise de 11 % sur Amazon.



