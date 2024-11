Pour le Black Friday, jusqu'au 2 décembre, la marque de vélos électriques Touroll propose deux modèles en promotion sur sa boutique Amazon, avec en plus une remise supplémentaire grâce à notre code exclusif GNT.

Lors de l'événement, des accessoires de vélo vous seront également offerts aléatoirement avec votre commande, tels qu'un porte-bouteille, des gants, etc.

Découvrez ci-dessous les deux vélos électriques Touroll bénéficiant de la remise.

Touroll B1

On commence avec le Touroll B1.

Ce vélo est équipé d’un moteur sans balais de 250 W délivrant un couple puissant de 45 Nm et une vitesse maximale de 25 km/h, et dispose également d’une batterie amovible de 15,6 Ah offrant une autonomie comprise entre 50 et 90 km.

Les pneus 26" x 1,95" et la suspension robuste assurent une excellente traction et une stabilité accrue. Le système de transmission à 7 vitesses permet d'adapter facilement la conduite aux différentes conditions.

Le Touroll B1 propose 5 niveaux d'assistance électrique (12, 15, 18, 21 et 25 km/h), complétés par un mode marche à 6 km/h pour une personnalisation optimale de vos trajets. L'écran LED intégré affiche en temps réel la vitesse et le niveau de batterie.

Les lampes de sécurité, conformes à la norme StVZO, garantissent une visibilité optimale tout en évitant l’éblouissement des autres usagers. Le cadre ergonomique et la potence ajustable offrent une position de conduite confortable, adaptée à toutes les morphologies.

Le vélo intègre également un porte-bagages arrière ainsi que des garde-boue robustes.

Sur la boutique Amazon de Touroll, retrouver le vélo électrique Touroll B1 en promotion à seulement 546,24 € avec le cumul de la réduction Black Friday et du code exclusif GNTF1121.

Touroll U1

Poursuivons avec le deuxième modèle, le Touroll U1 26".

Ce vélo intègre un moteur sans balais offrant un couple de 45 Nm et une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion amovible de 13 Ah assure une autonomie de 65 km en mode assistance.

Avec sa transmission à 21 vitesses et ses dérailleurs à l’avant et à l’arrière, le Touroll U1 offre des changements de vitesse fluides, permettant une conduite dynamique et parfaitement adaptée à tous les types de terrain.

Le vélo est doté de roues de 26 pouces et de pneus CST de 2,1 pouces à crampons, garantissant une excellente adhérence, une meilleure maniabilité et une bonne absorption des chocs. Associée à une suspension robuste, cette configuration réduit les vibrations sur les terrains accidentés, pour une conduite confortable et sûre, même sur routes cahoteuses.

Le tableau de bord compact vous permet de surveiller facilement le niveau de la batterie et de basculer entre les 3 niveaux d'assistance au pédalage (12, 18 et 25 km/h). Le mode marche à 6 km/h, activable d'une simple pression, facilite les déplacements à pied.

Le Touroll U1 est équipé d’un système de freinage avancé combinant freins électriques et freins à double disque, offrant une réactivité et un contrôle optimaux, tandis que les éclairages avant certifiés StVZO garantissent une visibilité accrue sans éblouir.

Toujours chez Amazon, vous trouverez le vélo électrique Touroll U1 version 26" à seulement 546,24 € toujours en cumulant la réduction Black Friday et le code exclusif GNTF1121.

Découvrez tous les modèles proposés sur la boutique Amazon Touroll.