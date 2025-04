On commence avec le vélo électrique Touroll B2.

Grâce à un cadre bas pour un enjambement facile et des réglages personnalisables au niveau du guidon et de la selle, il s’adapte à toutes les morphologies.

Son moteur arrière de 250 W délivre un couple de 50 Nm, couplé à un capteur de cadence à 12 aimants pour une assistance fluide et naturelle. Les montées se franchissent sans effort, avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Sa batterie amovible de 36V 15,6Ah assure plus de 100 km d’autonomie par charge.

Doté de freins à disque mécaniques avec coupure automatique du moteur, le B2 offre un freinage réactif et sécurisé, même en descente.

Le dérailleur Shimano à 7 vitesses permet d’adapter facilement l’allure selon le relief, que vous soyez en côte ou sur du plat.

Le Touroll B2 intègre des feux conformes à la norme StVZO pour une meilleure visibilité.

Son écran LED permet de sélectionner facilement parmi trois niveaux d’assistance, et un porte-bagages arrière est également intégré.

Le vélo électrique Touroll B2 est disponible à 699 € grâce au code NNNFRTB2 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, le site officiel indique un prix de 829 € pour le B2.



On continue avec les écouteurs Bluetooth Sennheiser Momentum Sport.

Grâce à un profil audio spécialement conçu pour l’entraînement, combiné à la réduction de bruit active adaptative, au mode transparence et à des basses puissantes, chaque séance devient une expérience immersive, idéale pour rester concentré et motivé, le tout porté par une réponse en fréquence de 15 Hz à 18 000 Hz pour un son détaillé et parfaitement équilibré.

Grâce aux capteurs intra-auriculaires développés avec Polar, vous pouvez suivre en temps réel votre rythme cardiaque et votre température corporelle, avec une synchronisation fluide vers les applications et dispositifs connectés pour un suivi précis.

Côté autonomie, profitez de jusqu’à 24 heures d’écoute (6 h via les écouteurs + 18 h via l’étui), avec une charge rapide qui offre 45 minutes d’écoute en seulement 10 minutes.

L’interface tactile permet aussi de gérer facilement la musique et les appels, et la certification IP55 rend les écouteurs résistants à la transpiration et aux éclaboussures.

Les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum Sport sont disponibles en graphite ou noir à 154,99 € au lieu de 210,60 €, soit une remise de 26 % sur Amazon.

À noter que Sennheiser indique un prix de base de 329,90 € pour les Momentum Sport sur son site.



Enfin, on termine avec le drone DJI Air 3.

Compact et pliable, il se distingue par son système innovant à double caméra : une caméra grand-angle et une télé caméra moyenne avec zoom optique 3x. Ce duo de capteurs CMOS 1/1,3 pouce est parfait pour capturer aussi bien des paysages larges que des sujets éloignés avec précision.

Chaque caméra permet de filmer en 4K HDR jusqu’à 60 ips et de prendre des photos en 48 MP, garantissant des images riches en détails, fidèles à la réalité et prêtes à être recadrées en post-production sans perte de qualité.

Avec une autonomie de vol pouvant atteindre 46 minutes, le drone vous laisse tout le loisir d’ajuster vos cadrages et d’explorer sans contrainte.

Il est également équipé de la transmission vidéo O4 pour un retour fluide et fiable, et d’un système de détection d’obstacles omnidirectionnel qui analyse en temps réel l’environnement pour sécuriser les déplacements.

Grâce à la technologie APAS 5.0, les mouvements d’évitement sont fluides et automatiques.

Vous pouvez retrouver le drone DJI Air 3 à 699,99 € au lieu de 879,99 € (prix officiel), soit une remise de 20 % chez Darty.

Il est également disponible au même prix sur la Fnac, ou à 695,99 € sur Rakuten (vendeur Darty).



