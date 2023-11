Commençons par le vélo électrique Urbanglide E-Bike M2. Doté de roues 28 pouces, il offre une vitesse maximale de 25km/h et une autonomie jusqu'à 80 km avec sa batterie amovible 36 V / 12,5 Ah.

Grâce à son moteur 250 W associé au dérailleur Shimano 8 vitesses, vous gardez facilement le contrôle sur tous les types de terrains.

Un large écran LCD vous indique la vitesse, le niveau de la batterie ou encore les kilomètres parcourus.

Des freins à disques avant et arrière vous garantissent un freinage performant et amélioré, tandis que la fourche suspendue amortit parfaitement les chocs, même en terrain accidenté.

Le vélo est muni d'éclairages avant et arrière pour plus de sécurité.

Le vélo électrique Urbanglide E-Bike M2 est en ce moment en réduction à 799 € eu lieu de 1 099 €, soit une remise de 27% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 14,99 €.

Passons au pack PC portable Microsoft Surface Pro 9 + clavier Microsoft + stylet Microsoft Surface Slim Pen 2. Modèle 2 en 1, il vous offre la mobilité d'une tablette et la performance d'un ordinateur portable. Avec ses 16 heures d’autonomie, il vous permet de travailler ou de rester connecté toute la journée, et la recharge est rapide.

Il est équipé d'un processeur Intel Core de 12ème génération et son écran est le plus avancé de la gamme Surface Pro : d'une taille de 13 pouces, avec haute résolution PixelSense et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz assurant une navigation et une utilisation au stylet fluides et réactives.

Son clavier haut de gamme amovible est doté d’un grand pavé tactile en verre et d'un rétroéclairage LED. Un pied est intégré pour positionner l'écran comme vous le souhaitez.

Le stylet Microsoft Surface Slim Pen 2 est hyper précis et vous permet de prendre des notes ou de dessiner avec la sensation d'un vrai papier.

Le pack PC portable Microsoft Surface Pro 9 + clavier Microsoft + stylet Microsoft Surface Slim Pen 2 est au prix réduit de 999,99 € au lieu de 1 579,99 €, soit une remise de 37% sur la Fnac. La livraison express est offerte.

Enfin, enchaînons avec l'aspirateur robot laveur Rowenta X-Plorer Serie 75 S+. Doté d'une navigation laser, le robot assure un nettoyage précis et intelligent en lignes droites. Il fournit une aspiration puissante réglable allant jusqu'à 2700 Pa et un lavage optimisé grâce au système Smart Aqua Power, avec 4 niveaux de débit d'eau.

Le X-Plorer Serie 75 S+ offre un nettoyage sur-mesure et permet d'enregistrer des cartes, de mettre en place un nettoyage multi-étage ou encore de définir des zones interdites.

Le robot est également capable de passer par-dessus des seuils hauts de 18 mm, comme des seuils de porte ou des tapis.

Il est livré avec une brosse centrale motorisée efficace et une brossette latérale pour les coins difficiles d’accès. Le vidage se fait automatiquement après chaque session en seulement 20 secondes.

L'appareil est compatible avec les assistants vocaux, pour une utilisation encore plus facile.

L'aspirateur robot laveur Rowenta X-Plorer Serie 75 S+ est en ce moment en promotion à 327 € au lieu de 554,24 €, soit une remise de 41% sur Amazon. La livraison est gratuite.

