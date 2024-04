Comme d'autres moyens de transport, les avions finiront peut-être par se piloter seuls. Cela concernera les avions de ligne mais aussi les avions de chasse et un projet de l'US Air Force se charge d'évaluer cet aspect.

On ne parle pas ici de pilotage à distance comme un drone mais bien de capacités de manoeuvres autonomes à l'aide d'une intelligence artificielle. Ce sujet propice aux oeuvres de science-fiction pourrait prochainement devenir plus concret avec le projet VENOM-AFT (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model - Autonomy Flying Tesbed) de l'armée de l'air américaine.

Après avoir passé du temps à développer les composants nécessaires, l'US Air Force estime avoir suffisamment creusé le sujet pour tenter les premiers vols d'essai.

Conserver une place pour l'humain

Les trois premiers chasseurs F-16 destinés à tester le vol autonome ont été envoyés en début de mois sur la base militaire Eglin (Floride). Les essais embarqueront toujours un pilote humain seulement chargé d'observer et de reprendre la main si besoin.

Mais si une IA se chargera des manoeuvres, l'humain doit rester dans la boucle, indiquent les responsables du projet. Pas question de s'appuyer sur des avions de chasse volant seuls sans supervision humaine (au moins dans ce programme VENOM), un pilote bien humain devra rester présent à bord pour conserver la capacité d'activer ou d'arrêter des algorithmes spécifiques.

Chasseur F-16 de test pour le programme VENOM

(credit : US Air Force / Davild Shelikoff)

Les appréciations des pilotes-opérateurs seront en outre nécessaires pour affiner les réactions de l'intelligence artificielle et s'assurer qu'elle prend les bonnes décisions pendant le vol et en dehors.

Le secrétaire à l'US Air Force Frank Kendall a déjà indiqué qu'il montera à bord de l'un de ces avions autonomes plus tard dans l'année en compagnie du pilote-opérateur et que ni lui ni ce dernier ne participeront aux manoeuvres de vol pour démontrer l'avancée du programme.

Vers le combat collaboratif humain / IA

Il y a quatre ans, un test de la DARPA avait confronté une IA face à des pilotes humains dans des simulations de combat aérien avec avions F-16 dans lesquelles l'intelligence artificielle avait pris l'avantage de façon nette.

Ces travaux entrent dans le cadre du programme CCA (Collaborative Combat Aircraft) qui doit s'appuie sur des engins autonomes pour non pas remplacer mais épauler les humains et améliorer leurs chances de survie au combat en gérant directement certaines tâches.

L'US Air Force s'inquiète surtout de voir d'autres superpuissances avancer rapidement dans ce domaine, en particulier la Chine qui aurait un drone intelligent en développement et chargé lui aussi d'accompagner l'humain dans les opérations militaires.