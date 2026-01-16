Le marché des smartphones se redresse, mais le paysage concurrentiel est redessiné. Après une année 2024 où les deux géants se partageaient la première place avec 18 % de parts de marché chacun, la hiérarchie est désormais claire. La firme de Cupertino prend une avance décisive, portée par une stratégie premium qui s'avère payante.

Quelle est l'ampleur de la domination d'Apple en 2025 ?

C'est un fait. La victoire d'Apple est nette et sans bavure. La firme s'empare seule du trône avec 20 % des parts totales des ventes, une performance alimentée par une progression de 10 % des livraisons d'iPhone. Ce succès repose sur deux piliers : la popularité durable des iPhone 16 et l'accueil extrêmement positif réservé aux derniers modèles.

Les nouveaux iPhone 17 ont littéralement aspiré l'oxygène du marché au dernier trimestre. En s'imposant à la fois en volume et en valeur pour la troisième année consécutive, la firme de Cupertino a non seulement gagné, mais a surtout démontré l'efficacité redoutable de son écosystème verrouillé et de sa maîtrise marketing.

Comment Samsung et les autres concurrents réagissent-ils ?

Relégué à la deuxième place, Samsung limite la casse grâce à la solidité de ses smartphones de milieu de gamme, notamment la série Galaxy A. Le géant coréen n'abandonne pas pour autant le segment premium, enregistrant une belle progression sur ses modèles pliables comme le Galaxy Z Fold 7 et sa gamme Galaxy S25.

Derrière ce duel au sommet, Xiaomi conserve sa troisième place avec 13 % de parts de marché, affichant une stabilité remarquable sur un an. La marque chinoise continue de cartonner grâce à un catalogue équilibré, performant aussi bien sur l'entrée de gamme que sur ses appareils les plus sophistiqués.

Quels sont les signaux faibles et les défis à venir ?

Si la domination d'Apple semble écrasante, elle masque une dynamique intéressante en coulisses. Deux marques affichent une croissance explosive : Nothing établit un record avec +31 % de ventes par rapport à 2024, porté par l'attente autour du Nothing Phone 3. De son côté, Google progresse de 25 %, son pari sur l'intelligence artificielle dans les Google Pixel ayant visiblement séduit.

Cependant, l'avenir s'annonce plus complexe. Les analystes prévoient une stagnation, voire un recul du marché en 2026. La principale menace est une forte pénurie de mémoire vive (RAM), directement liée à l'explosion des besoins pour l'IA. Cette situation risque d'entraîner une hausse générale des prix des composants et de freiner l'élan de l'industrie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est le premier vendeur de smartphones en 2025 ?

En 2025, Apple est devenu le leader mondial des ventes de smartphones, dépassant son rival de longue date, Samsung, avec 20 % des parts de marché mondiales.

Quelles marques ont connu la plus forte croissance cette année ?

Les deux progressions les plus impressionnantes sont celles de Nothing, avec une augmentation des ventes de 31 %, et de Google, qui a vu ses ventes de téléphones Pixel grimper de 25 %.

Quel est le principal risque pour le marché des smartphones en 2026 ?

La plus grande menace pour 2026 est une pénurie de mémoire vive (RAM) causée par la forte demande de l'industrie de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix des appareils.