La NASA l'avait bien constaté lors des premières étapes de préparation des voyages lunaires des missions Apollo : la surface de la Lune impose des véhicules spécifiques avec notamment des roues bien différentes de celles utilisées sur Terre.

Si la gravité n'est pas un problème majeur à la surface de la lune, la surface de notre satellite est principalement constituée de régolithe, une couche de poussière qui se veut particulièrement abrasive. Loin de subir une érosion par les éléments comme cela se fait sur Terre, le sol lunaire est également bien plus à même d'entamer les combinaisons ou les pneumatiques... Impossible donc d'y amener des rovers équipés de pneus standards.

La roue : préoccupation majeure des missions d'exploration lunaire

Venturi Lab a ainsi conçu une roue spécialement adaptée au sol lunaire qui équipera le rover lunaire Flex. La roue en question a été présentée par Venturi Astrolab au 54e Salon du Bourget, il s'agir d'une roue hyperdéformable qui ne propose aucun boudin d'air ni même de cotte de maille comme la NASA l'évoquait pour ses prochains rovers martiens.

La roue en question mesure 930 mm de diamètre et se compose de plus de 192 câbles qui font office de rayons, rattachés à une bande de roulement flexible composée d'un matériau développé sur mesure et d'une couronne extérieure dotée de ressorts.

Venturi annonce que sa roue peut ainsi se déformer à l'extrême sans s'abimer et devrait ainsi résister aux conditions du sol lunaire tout en offrant une accroche et une motricité suffisante au rover de 2 tonnes. En outre, la roue a également été pensée pour fonctionner parfaitement dans des contraintes de températures élevées (jusqu'à -230 °C). La roue devrait permettre au rover Flex d'évoluer à 20 km/s et elle devrait encaisser plus de 1000 km.