Si la planète Mars fait l'objet de toutes les attentions en vue d'une colonisation humaine dans les décennies à venir, la planète Vénus est une planète tout aussi fascinante et intéressante.

En particulier, ses caractéristiques proches de celles de la Terre (une planète rocheuse de même taille et de même masse, avec une composition similaire), même si son champ magnétique est plus faible, son atmosphère bien plus dense et sa température de surface infernale avec plus de 400 degrés Celsius, font qu'elle est souvent qualifiée de soeur ou de jumelle de la Terre.

Les données de Magellan livrent des informations trente ans plus tard

L'examen de sa surface a révélé un paysage assez jeune modelé par un volcanisme récent qui laissé de vastes plaines arides et sèches. Une nouvelle étude des données de la sonde Magellan datant des années 90 apporte un nouvel éclairage en soulignant que ce volcanisme vénusien pourrait toujours être bien actif actuellement.

Reconstitution 3D du volcan Sif Mons sur Vénus (credit : NASA / JPL)

Avant de se crasher sur la planète en 1994, la sonde a transmis plus de 1 To de données vers la Terre dont l'examen se poursuit. En particulier, des chercheurs de la NASA préparant la mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) de cartographie complète de Vénus et qui doit être lancée au début de la prochaine décennie (si l'agence spatiale américaine ne sabre pas les budgets et les missions d'ici là) se sont plongés dans ces données pour étudier l'activité volcanique de la planète.

Les volcans de Vénus sans doute actifs en ce moment même

Les modélisations ont pointé vers un volcanisme encore actif et la comparaison des images radar produites par Magellan entre 1990 et 1992 ont montré des variations qui ont été attribuées à des coulées de lave intervenues à cette période.

La faible résolution des clichés ne permet pas d'en être parfaitement certain mais une étude de 2023 avait déjà observé ce qui semble être le comblement du cratère d'un autre volcan, Maat Mons, proche de l'équateur vénusien, ainsi que des coulées sur ses pentes.

Dans cette nouvelle étude, tous les indices pointent aussi vers la présence de volcans dans les régions de Sif Mons et Niobe Planitia ayant généré des coulées de lave ces dernières décennies, et suffisamment importantes pour avoir modifié le paysage.

L'activité volcanique générale à la surface de la planète serait semblable à ce qui est observé sur Terre. Notre planète et Vénus ont décidément beaucoup de points communs et cette confirmation d'un volcanisme toujours bien vivant vient peut-être à point pour orienter la décision des administrateurs de la NASA et débloquer les fonds espérés pour maintenir la misison VERITAS et obtenir la confirmation de ces hypothèses en allant voir de plus près ces phénomènes naturels.