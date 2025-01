Ce soir, le ciel nous réserve une surprise : Vénus, surnommée l'étoile du berger, s'affiche aux côtés d'un fin croissant de Lune. Ce duo céleste est visible à l'œil nu peu après le coucher du soleil.

Actuellement, Vénus est dans une phase favorable à l'observation. Elle apparaît comme une petite lune à moitié éclairée. Cette phase est due à sa position par rapport au Soleil et à la Terre, offrant ainsi un spectacle unique.



"illustration graphique"

Pour profiter au mieux de ce phénomène, dirigez votre regard vers l'horizon sud-ouest dès 19h. Vénus et la Lune seront visibles à environ 20 degrés au-dessus de l'horizon. Sa luminosité exceptionnelle (magnitude -4,5) facilite son repérage, même en milieu urbain.

Mais pourquoi Vénus est-elle si brillante ?

Cela s'explique par sa position dans son orbite. Lorsqu'elle est visible le soir, elle se trouve dans sa phase "gibbeuse", càd, plus de la moitié de la planète est éclairée par le Soleil, réfléchissant donc une grande partie de la lumière solaire vers nous.

Les meilleures périodes pour observer Vénus sont lors de ses élongations maximales, moments où elle est le plus éloignée du Soleil dans notre ciel. La prochaine élongation maximale aura lieu le 18 août 2025.

Mais pour l'heure, pour les observateurs en France, ce soir est particulièrement propice. Les habitants du sud bénéficieront d'un ciel plus dégagé et d'un horizon moins obstrué. Même dans les régions plus au nord, comme la région parisienne (cf. image de présentation de l'article), le spectacle reste saisissant.

Si vous avez des jumelles, elles vous permettront de distinguer la phase de Vénus et d'ajouter une dimension supplémentaire à votre observation.

Alors ne manquez pas ce rendez-vous céleste ! Bonne observation !