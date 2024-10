C'est une vidéo étrange qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours et qui rencontre un vif succès. On y verrait comment les pyramides ont été bâties et surprise, ce seraient des géants qui auraient participé à cela.

Avec un grain spécifique faisant penser à des images d'archive, la vidéo a convaincu des milliers de personnes suffisamment crédules ou visiblement peu informées...

Rappelons ainsi que la caméra vidéo n'a été inventée qu'en 1895 par Charles Francis Jenkins, il s'agissait à l'époque d'un phantoscope. Les pyramides de Gizeh pour leur part ont été construites aux alentours des 2490 années avant J.-C.

Avec plus de 60 millions de vues, la vidéo en question ne peut donc avoir été réalisée à l'époque, question de simple logique qu'il est visiblement nécessaire de rappeler puisque nombre d"utilisateurs partagent désormais la vidéo en criant au complot et autres manigances visant à étouffer la vérité de l'origine des pyramides... Situation plutôt consternante, mais qui devrait se multiplier avec ce genre de vidéos...

Car il ne s'agit sans doute que de la première d'une vaste vague de vidéos du genre, générées par les intelligences artificielles. On touche ainsi au deep fake accessible à de simples néophytes puisqu'il suffit d'un simple script et d'un texte décrivant ce que l'on souhaite créer pour qu'une vidéo réaliste et suffisamment convaincante ne soit créée...