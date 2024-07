On commence avec le mini projecteur TOPTRO TR27.

Il offre un support natif 1080P FHD et 4K, une luminosité de 20 000 lumens et un rapport de contraste dynamique de 25 000:1, permettant une restitution fidèle des couleurs et des détails. Son support réglable à 270° permet de projeter sur les murs, les plafonds ou les sols.

L'appareil possède un rapport de projection de 1,13:1, similaire à celui d'un projecteur à courte focale, capable de projeter un écran de 120" à une distance de 2,5 m. La fonction de zoom à 80 % vous permet aussi de projeter sur un écran allant de 40" à 300" sans avoir à déplacer le projecteur.

Le TR27 intègre un capteur de haute précision qui ajuste automatiquement l'image verticalement sans distorsion et propose également une correction manuelle 4P pour s'adapter à des projections multi-angle, assurant des images rectangulaires nettes et bien proportionnées.

Il prend en charge le WiFi-6 et le Bluetooth 5.2 et est doté de multiples interfaces qui permettent de le connecter facilement à une passerelle multimédia (TV stick), PS5, box TV ou PC. Sa lumière LED offre une durée de vie allant jusqu'à 300 000 heures.

Le mini projecteur TOPTRO TR27 est à seulement 130,94 € avec le cumul du code PZT6AK4E de -10% et du coupon de 35 € à appliquer, soit une remise totale de 32 % sur Amazon.



On continue avec le TOPTRO TR23.

Il offre une luminosité de 15000 lumens, un rapport de contraste élevé de 22000:1 et supporte le Full HD 1080P. Grâce à sa lentille à haute transmission lumineuse, il produit une image claire et stable sans déformation, avec des détails plus nets et une meilleure luminosité.

Le vidéoprojecteur TR23 dispose d'une conception étanche à la poussière entièrement scellée et d'un système de refroidissement interne amélioré pour réduire les taches noires.

Il intègre plusieurs ports, dont HDMI, USB et audio.

Le vidéoprojecteur utilise un son stéréo 3D, offrant une expérience sonore riche sans avoir besoin de haut-parleurs externes. Il prend en charge la 5G et le Bluetooth 5.2.

Le TOPTRO TR23 est disponible au prix exceptionnel de 79,99 € seulement avec le code NUI5HZRI amenant -50 % de réduction.



Deux autres modèles de vidéoprojecteurs TOPTRO sont en ce moment à prix réduit sur Amazon :