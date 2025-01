Commençons cette sélection par le projecteur Wanbo T2 Ultra qui offre une résolution native de 1080p, une luminosité de 500 lumens ANSI et une taille de projection allant jusqu'à 180 pouces.

Il possède de nombreuses fonctionnalités comme la correction trapézoïdale, la mise au point automatique ou encore l'évitement des obstacles, permettant de garantir des images nettes et de qualité. Son support à cardan permet un réglage d'angle de 120°, idéal pour une projection sur les murs ou le plafond, et sa projection est ajustable horizontalement sur 360°.

Sa source lumineuse de 500 lumens a une durée de vie de jusqu'à 20 000 heures.

Le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra intègre d'office de nombreuses plateformes de streaming comme Netflix, YouTube ou Disney+. Il prend également en charge le Chromecast et Google Assistant, sa connectivité WiFi double bande et ses ports HDMI et USB complétant le tout pour de multiples possibilités d'utilisation.

Il possède 2 haut-parleurs de 5 W pour un son immersif grâce à leur conception à double diaphragme de basses. Le moteur optique est scellé, et donc protégé de la poussière, pour une performance visuelle toujours optimale. Enfin, avec un bruit inférieur à 30 dB, il fonctionne en silence.

Vous trouverez chez Geekbuying le vidéoprojecteur Wanbo T2 Ultra au prix réduit de seulement 179 € grâce au code NNNFRTU2P avec une livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.



D'autres vidéoprojecteurs sont également disponibles en promotion :

Projecteur LCD Wanbo T2 Max à seulement 135 € avec le code NNNFRT2M (1080P natif, moteur optique entièrement scellé, 450 lumens ANSI, Android 9.0, mise au point automatique par IA et correction trapézoïdale, Netflix / YouTube préinstallés...)