Plusieurs lunes de Jupiter et de Saturne pourraient cacher des océans d'eau liquide sous leur surface gelée et ce milieu protégé pourrait être propice à l'émergence de formes de vie.

Les lunes Europe (de Jupiter) et Encelade (de Saturne) intéressent ainsi particulièrement les scientifiques, d'autant plus que des geysers suggèrent des interactions avec la surface et des milieux qui sont pas figés ni cloisonnés.

Cette dynamie, associée à la protection assurée par la couche de glace en surface, pourrait être propice à des phénomènes favorisant l'existence de vie extraterrestre, sans le garantir totalement.

Imaginer les rovers sous-marins de demain

Pour en avoir le coeur net, il faudra sans doute envoyer des sondes et des rovers sur place. Des travaux sont en cours pour imaginer les futurs robots autonomes qui pourront évoluer sur et dans ces mondes.

Entre la surface hachée de failles et de crêtes et l'océan liquide, des rovers classiques équipés de roues ne seront sans doute pas les plus adaptés pour se frayer un chemin.

Explorer les océans liquides extraterrestres, pas si simple (credit : MARUM)

Des robots serpents ou robots anguilles comme le projet EELS de la NASA pourraient évoluer par reptation dans des endroits difficilement accessibles et descendre dans des fissures pour atteindre les océans internes des lunes.

Un projet allemand (coordonné par le centre MARUM et l'Université de Brême) vise également à concevoir des sous-marins d'exploration miniatures pour explorer les océans d'Europe et d'Encelade. Le projet TRIPLE-naoAUV 2 (pour Technologies for Rapid Ice Penetration and subglacial Lake Exploration) vise à créer un dispositif pouvant se frayer un passage en faisant fondre la couche de glace supérieure et larguant ensuite des rovers sous-marins miniaturisés pour explorer les fonds.

Plusieurs composantes à gérer

Le dispositif de largage servirait aussi de station d'accueil pour recueillir les rovers sous-marins, assurant la transmission des données récoltées et la recharge des batteries.

Le principe de l'expérimentation Triple NanoUAV (credit : MARUM)

Les rovers d'exploration embarqueraient des instruments pour mettre en évidence la composition du milieu et la possible récolte de formes de vie microcellulaires. Les différents éléments du projet vont faire l'objet de tests en Antarctique qui servira de terrain d'essai pour explorer les profondeurs marines de la Terre et plus tard celles d'autres lunes et planètes.

Les premiers essais tenteront de percer 100 mètres de couche de glace et déploieront les rovers autonomes. Fiabilité et fonctionnement en autonomie seront les clés des rovers explorant Europe ou Encelade avec les contraintes de taille, de température, de radiations et de haute pression/