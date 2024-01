En profitant d'un contexte propice, les arnaques aux vignettes Crit'Air repartent de plus belle pour ce début d'année 2024. Elles n'ont en réalité jamais véritablement cessé et sévissent depuis 2017, même si une sorte de montée en puissance a été observée au cours des derniers mois.

Dans un nouveau message frauduleux avec un logo du ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi qu'un logo prétendument associé à la fameuse vignette, il est indiqué que les vignettes actuelles seront obsolètes dès le 1er janvier.

Les destinataires du message sont invités à commander une vignette dite écoresponsable avant le 12 janvier prochain. " Sans la nouvelle vignette, votre véhicule pourrait être interdit de circulation dans les zones à faibles émissions et vous risqueriez des amendes significatives ", peut-on lire dans le faux message.

Pour repérer le faux

Il s'avère que le 1er janvier 2024 n'est pas synonyme d'un changement en matière de critères d'attribution de la vignette Crit'Air. Si elle fait parler d'elle dans l'actualité, c'est en raison de l'entrée en vigueur de l'interdiction de circulation des véhicules Crit'Air 4 dans les ZFE (zones à faibles émissions) de plusieurs agglomérations (Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice et Strasbourg).

Le message piégé affiche le nom du ministère de la Transition écologique et solidaire qui n'existe plus sous cette dénomination depuis 2020. Il s'agit désormais du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (et anciennement ministère de la Transition écologique).

Pas ailleurs, le faux message est signé par le Directeur Général de l'Environnement au ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui est un poste farfelu, tout autant qu'une adresse mentionnée : 246, Avenue de l'Environnement, 75007 Paris, France.

La vigilance toujours de rigueur

" Ne cliquez pas sur le lien proposé et ne transmettez jamais vos coordonnées bancaires autre part que sur le site officiel https://www.certificat-air.gouv.fr/ ", avait déjà prévenu l'année dernière le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, lors d'un appel à la vigilance face à la multiplication des arnaques aux vignettes Crit'Air.

" La vignette Crit'Air est au prix fixe de 3,77 € et pour l'obtenir il est nécessaire de se connecter au seul et unique site officiel du Gouvernement : https://www.certificat-air.gouv.fr/. " Les tentatives de phishing peuvent avoir lieu par e-mail ou SMS.