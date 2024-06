Après un dialogue entamé fin 2021 avec la Commission européenne et les autorités de protection des consommateurs, Vinted satisfait à plusieurs demandes en matière d'information sur les prix et de transparence.

Spécialiste du marché de la vente de seconde main dédié à la mode (vêtements, chaussures, accessoires), la plateforme d'origine lituanienne revendique 80 millions de membres en Europe et en Amérique du Nord, dont 23 millions en France.

Sur son site web et son application, Vinted affiche désormais deux prix pour les consommateurs européens. Le prix de l'article et celui avec les frais de Protection acheteurs… qui sera celui retenu au final. Ces frais correspondent à un montant de 0,70 €, plus 5 % du prix de l'article pour les commandes (y compris les lots) de moins de 500 €, ou 2 % du prix de l'article pour les commandes de 500 € et plus.

Une lacune à combler sur les frais de livraison

" Nos frais de Protection acheteurs sont obligatoires lorsque vous achetez un article sur Vinted. Ils sont ajoutés chaque fois qu'un achat est validé via le bouton Acheter. Le prix de l'article est quant à lui fixé par le vendeur et peut faire l'objet de négociations ", écrit Vinted.

Selon Vinted, la Protection acheteurs permet d'avoir accès à sa politique de remboursement, à un paiement sécurisé et à une assistance de service client pour l'achat.

Il avait été reproché à Vinted l'ajout automatique des frais au moment du paiement, sans une information préalable des consommateurs. Si ce point est corrigé, Vinted rechigne par contre toujours à afficher les frais de livraison dès le début de la procédure d'achat. La Commission européenne menace ainsi de prendre des mesures coercitives.

D'autres avancées obtenues pour Vinted

Sans le recours à des contraintes, l'exécutif de l'Union européenne indique avoir obtenu des avancées de Vinted pour la suppression de publicités trompeuses (donnant l'impression d'achats gratuits), des informations claires sur la méthode de remboursement, le contrôle des contrefaçons, la procédure de vérification de l'identité à suivre pour vendre sur la plateforme, la politique des avis et le calcul des évaluations moyennes.

La bonne exécution des engagements pris par Vinted sera surveillée. Rappelons qu'en France, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir avait lancé une action de groupe en justice contre Vinted.

" Je salue les efforts coordonnés que les autorités nationales de protection des consommateurs ont déployés avec succès pour rendre le site web de Vinted plus conforme aux exigences de la législation de l'UE en matière de protection des consommateurs ", déclare Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne.