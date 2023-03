Leader sur le marché de la vente de seconde main dédié à la mode (vêtements, chaussures, accessoires), la plateforme Vinted a confirmé avoir bloqué l'accès à plusieurs de ses membres en raison d'un incident et d'une arnaque. Une mesure qui fait suite à un accès frauduleux à des comptes.

Sans entrer dans les détails, Vinted précise que les informations utilisées pour la connexion aux comptes visés ont été obtenues depuis des " données consultées en dehors de la plateforme et non liées à Vinted. " Il ne s'agit donc pas d'une fuite de données de Vinted. Une réutilisation d'identifiants piratés ailleurs serait en cause.

Le groupe ajoute que les détails de cartes bancaires ne sont pas visibles en intégralité lors de l'accès à un compte. Les victimes, dont le nombre n'est pas précisé, seront en outre " éligibles à une indemnisation en cas d'argent perdu sur leur porte-monnaie Vinted. "

Le porte-monnaie Vinted détourné

La semaine dernière, Le Parisien a révélé que le porte-monnaie Vinted d'utilisateurs a été vidé. Ce dernier permet de recevoir les recettes d'articles vendus, payer des articles commandés sur Vinted et transférer des recettes vers un compte bancaire.

L'argent volé aurait été viré en Allemagne, en Irlande ou encore au Luxembourg. Si des utilisateurs ont reçu des SMS, des appels ou des emails afin de les informer d'un changement de leurs coordonnées, ils ont pu penser à un phishing et n'y ont pas prêté attention.

Le Parisien indique également que des contenus pornographiques ont été publiés sur les comptes de victimes, dans le but de bloquer automatiquement les comptes après un détournement d'argent et empêcher les victimes de réagir.

Un gros marché en France

Le problème serait désormais sous contrôle. Les victimes de l'arnaque seraient en Espagne, en Italie et en France. L'entreprise lituanienne revendique plus de 65 millions de membres inscrits dans le monde et la France est son plus gros marché.

Un slogan de Vinted est : " Tu ne le portes plus ? Vends-le ! " Il a récemment été " piraté " par l'association Emmaüs de lutte contre la pauvreté en : " Si tu ne le portes pas, donne-le. "

Emmaüs essaie ainsi de défendre son modèle solidaire concurrencé par des plateformes de seconde main et a lancé un appel aux dons directement sur Vinted.