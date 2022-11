La firme de Richard Branson veut se lancer dans le tourisme spatial en permettant à de riches passagers de découvrir la Terre vue de l'espace proche à l'occasion d'un vol surborbital de quelques minutes.

Virgin Galactic travaille depuis des années à la conception d'un avion suborbital lancé à haute altitude par un avion porteur, à charge ensuite de démarrer un réacteur pour grimper à la limite de l'atmosphère avant de redescendre pour un atterrissage en douceur sur Terre.

Cette technique lui évite un décollage depuis la terre ferme et ne demande à l'engin que de parcourir la dernière portion du trajet, assurant une structure légère et réutilisable.

Le premier vol pré-commercial a été réalisé avec succès avec le milliardaire lui-même à bord du vaisseau VSS Unity, prenant de court de quelques jours un autre milliardaire, Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui a fait voler son propre engin suborbital conçu par Blue Origin peu après, avec William Shatner (le célèbre capitaine Kirk de Stark Trek) à son bord et qui ne s'en est toujours pas remis.

Priorité au retour en piste de VSS Unity

Pour Virgin Galactic, les premiers vols commerciaux à bord du VSS Unity devraient débuter au cours du deuxième trimestre 2023, à moins que de nouveaux retards n'émergent d'ici là.

A côté du VSS Unity, la firme comptait déployer un deuxième avion suborbital baptisé VSS Imagine. Toutefois, la réorganisation des effectifs pour s'assurer que VSS Unity sera bien de nouveau opérationnel au printemps 2023 conduit à repousser ce deuxième projet.

En conséquence, VSS Imagine ne prendra finalement pas son envol avant 2024, la fenêtre du dernier trimestre 2023 ne pouvant être tenue. On notera qu'il ne s'agit pas d'une simple copie du premier modèle mais bien d'une évolution au design optimisé pour en réduire le poids et permettre d'embarquer six passagers, au lieu de quatre actuellement, et il sera ensuite suivi d'un troisième véhicule VSS Inspire.

Pas en manque de touristes spatiaux

Alors que tous les efforts se concentrent sur la remise en service de VSS Unity et de son avion porteur, le VMS Eve, qui doit obtenir un feu vert en janvier prochain, l'extension de la flotte d'avions suborbitaux passe temporairement au second plan pour des raisons de mobilisation des meilleurs ingénieurs de la firme sur l'objectif principal.

Cela aura des conséquences sur le modèle économique car si VSS Unity est surtout un démonstrateur, VSS Imagine sera le véhicule qui dégagera réellement des revenus des vols touristiques de Virgin Galactic, rappelle le site Space.com.

Le début d'année prochaine sera consacré aux vols sans et avec moteur allumé de VSS Unity, préparant sa remise en service qui reste fixée au printemps 2023, après avoir connu plusieurs reports.

Virgin Galactic peut compter sur un millier de sièges déjà réservés et réouvrira les ventes après les premiers vols de Unity, c'est à dire durant l'été 2023, mais il dispose déjà de quoi s'occuper pour les quatre prochaines années.