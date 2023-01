La prochaine mission de Virgin Orbit aura une saveur particulière. La firme propose de placer en orbite des satellites depuis un lanceur LauncherOne placé sous l'aile d'un avion.

Pas besoin d'un pas de tir ici, l'avion porteur atteint une altitude cible à partir de laquelle le lanceur est largué et termine l'ascension jusqu'à l'orbite de largage. Virgin Orbit a déjà fait la démonstration de l'efficacité de ses technologies mais la prochaine mission Start Me Up constituera une étape particulière en étant la première à décoller depuis le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni terre de lancement de satellites

La fenêtre de tir s'ouvre ce 9 janvier et, si la météo est favorable, le Boeing 747 porteur décollera en fin de journée pour atteindre un point au sud des côtes irlandaises à partir duquel la fusée LauncerOne sera déployée pour atteindre l'espace proche.

La mission doit placer en orbite neuf satellites, dont certains pour les services de renseignement britannique et la recherche militaire et d'autres commerciaux pour le Royaume-Uni, la Pologne et le sultanat d'Oman.

Si les cinq précédentes missions avaient décollé depuis la Californie, cette sixième partira des Cornouailles, ce qui a demandé une petite adaptation des appareils du fait de la différence de climat.

Enjeu stratégique pour le Royaume-Uni

La mission est d'ampleur stratégique pour le Royaume-Uni pour démontrer sa capacité à accéder à l'espace même sans l'Europe ni des infrastructures lourdes au sol.

Pouvoir lancer des satellites depuis le sol anglais apporterait la brique manquante à l'indépendance du pays dans le domaine aérospatial, alors qu'elle dispose déjà d'entreprises sachant fabriquer des satellites et assurer leur gestion une fois en orbite.

Le décollage se fera depuis l'aéroport de Newquay qui n'a demandé que quelques aménagements mineurs pour faire office de spatioport (dit Spaceport Cornwall) pour Virgin Orbit et dont les installations pourront être utilisées par d'autres entreprises.

L'essor de la demande pour le placement en orbite de micro-satellites ouvre en effet la voie à ce type de lancement depuis un avion porteur pour envoyer dans l'espace proche des charges utiles légères.

Virgin Orbit ne donne pas de calendrier des missions au-delà de Start Me Up mais le site Space News indique qu'une seconde opération pourrait être lancé en Cornouailles avant la fin de l'année, avec la volonté de pérenniser ce point de départ.