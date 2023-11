Implantée à Villeneuve d'Ascq dans le département du Nord, la société AxBx conçoit et développe des solutions de cybersécurité depuis près de 25 ans. Un travail réalisé en interne, sans l'intégration de technologie tierce.

Avec l'enjeu de la souveraineté numérique, le positionnement d'AxBx grâce à sa totale indépendance est à souligner. AxBx revendique quelque 37 millions d'utilisateurs de ses logiciels dans le monde. Il s'agit majoritairement d'entreprises de toutes tailles, mais les particuliers ne sont pas oubliés.

Le produit phare d'AxBx est l'antivirus ou plus globalement antimalware VirusKeeper qui existe depuis plus de 17 ans. Logiquement étiqueté made in France, il débarque dans son édition 2024. Cela vaut également pour sa version gratuite à destination des particuliers.

Une protection en temps réel avec analyse comportementale

Sur Windows, le propos de VirusKeeper 2024 Free Edition est de relever le niveau de protection du PC en remplaçant ou en complétant les petits antivirus gratuits, ou la solution antivirus Windows Defender fournie par défaut.

Windows Defender est communément considérée comme une solution de sécurité de base susceptible d'être prise à défaut par les malwares actuels, même si Microsoft a contribué de manière significative à sa progression au cours de ces dernières années.

VirusKeeper 2024 Free Edition comprend toutes les fonctionnalités essentielles à un antivirus pour les particuliers : protection en temps réel, analyse des fichiers, analyse des clés USB et des disques externes, analyse des partages réseau.

Par opposition à la détection basée sur les signatures et les bases toujours plus grosses que cela implique, la détection par analyse comportementale tire son épingle du jeu afin d'identifier des activités suspectes qui diffèrent des modèles spécifiques déjà connus et pour réagir en conséquence.

Une version payante pour les plus exigeants

Depuis ses débuts, VirusKeeper a été pensé pour être un antivirus simple et rapide. C'est toujours le cas pour VirusKeeper 2024 Free Edition, ainsi que pour VirusKeeper 2024 Ultimate qui représente une solution plus complète.

VirusKeeper 2024 Ultimate est actuellement proposé à partir de 29,90 € pour la protection d'un PC pendant un an, ou 39,90 € pour 3 PC pendant un an.

Par rapport à la solution gratuite, les principales différences portent sur un moteur de détection étendu, une analyse automatique des clés USB et disques externes, une analyse avancée automatique des fichiers suspects par un serveur d'analyse antimalware, ou encore l'accès au support technique.

VirusKeeper 2024 Ultimate apporte en outre des outils supplémentaires tels que la détection de vulnérabilité de sécurité, la gestion des mises à jour système, la détection et la suppression des programmes non sollicités, l'identification des équipements connectés au réseau et la détection des intrus.

Découvrir VirusKeeper 2024