Après plusieurs années d'attentes et d'un développement complexe, Apple a finalement levé le voile sur son casque de réalité mixte baptisé Vision Pro. Un casque ultra haut de gamme qui sera facturé au prix salé de 3500$ qui rencontre toutefois un gros problème...

C'est assez surprenant de l'apprendre, mais certains collaborateurs d'Apple n'ont pas mené l'enquête suffisamment loin avant de choisir un nom définitif pour l'appareil en question. Car la marque "Vision Pro" appartient en réalité à Huawei, et ce depuis mai 2019 avec une exclusivité de l'exploitation du nom jusqu'au 27 novembre 2031.

Apple viole la marque déposée par Huawei en 2019

Huawei avait déposé la marque en Chine, qui correspond à une gamme de téléviseurs et de lunettes connectées qui sont actuellement commercialisés. Compte tenu de la date de dépôt de la marque, il est évident que cela n'est pas un troll ni une tentative de nuire à Apple qui a conservé le nom de son appareil jusqu'à la dernière minute, par ailleurs le fabricant californien avait tout loisir de changer de nom si les vérifications appropriées avaient été réalisées en temps et en heure.

D'ailleurs, au fil de plusieurs fuites, les développeurs ont mis en avant l'appellation RealityKit qui laissait présager d'un casque qui serait baptisé Reality Pro par Apple... Il semble qu'Apple ne s'est pas tournée vers le terme Reality pour son produit final, puisque déjà utilisé un peu partout à travers le monde pour divers produits...

La situation est doublement complexe alors que les tensions entre la Chine et les USA sont toujours d'actualité et que le dernier continue de mener un embargo soutenu à l'encontre de Huawei tant au niveau des technologies 5G que de ses puces et smartphones.

Apple face à peu d'alternatives

Bien naturellement, l'affaire est l'occasion pour Huawei de dénoncer une situation d'oppression émanant des USA depuis des années, qui se présente désormais sous la forme d'une violation de marque déposée.

Dans un premier temps, la situation ne devrait pas poser de problème puisque Apple compte ne lancer son casque Vision Pro que sur le marché Nord-Américain, où la marque n'est pas déposée par Huawei. Par la suite, c'est le marché européen qui sera ciblé, et pour le moment Huawei n'a pas déposé sa marque en dehors du marché chinois.

Pour accéder à ce marché, Apple n'aura que peu d'options : changer le nom de son casque ou trouver un accord financier avec Huawei. Néanmoins au regard de la situation de Huawei depuis la mise en place de la politique américaine ciblant ses activités, il n'est pas certain que le géant chinois accepte un quelconque accord.