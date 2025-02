Le géant français Dassault Systèmes et Apple viennent de conclure un partenariat inattendu qui vise à remodeler la conception industrielle au sein du groupe. En intégrant l'Apple Vision Pro à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault, les deux entreprises s'apprêtent à changer profondément la manière dont les ingénieurs et les concepteurs interagissent avec les modèles 3D. Cette alliance stratégique pourrait bien donner un second souffle au casque de réalité mixte d'Apple, qui peinait jusqu'ici à trouver son public.

Une collaboration qui tombe à point nommé

Alors que le Vision Pro peinait à séduire le grand public en raison de son prix élevé (4000 euros en France) et de son catalogue d'applications ultra limité (il est boudé des plus grandes plateformes de divertissement en dehors de Disney), cette collaboration avec Dassault Systèmes lui ouvre les portes du monde industriel. L'application "3DLive" pour visionOS, fruit de ce partenariat, permettra aux 350 000 clients de Dassault Systèmes de visualiser et d'interagir avec des modèles 3D dans l'espace physique dès l'été 2025.

Cette alliance technique fusionne deux univers technologiques de pointe pour créer une expérience inédite. Les jumeaux virtuels créés sur la plateforme 3DEXPERIENCE pourront désormais quitter l'écran pour apparaître dans l'espace physique de l'utilisateur, offrant une visualisation en temps réel et une collaboration immersive entre des équipes distantes.

Une révolution pour l'ingénierie industrielle

Les capacités avancées du Vision Pro, notamment ses caméras haute résolution, ses capteurs LiDAR et ses fonctionnalités de suivi spatial, seront pleinement exploitées. Cette intégration permettra aux modèles 3D d'interagir avec l'environnement réel dans ce que Dassault Systèmes appelle les "3D UNIV+RSES". L'interaction se fera avec une précision scientifique au millimètre près, un atout majeur pour les applications industrielles exigeantes dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile ou la santé.

Via ces nouveaux environnements et le casque d'Apple, les ingénieurs auront la possibilité de manipuler virtuellement des composants très complexes, tester des assemblages avec pour objectif principal d'identifier d'éventuels problèmes avant même le lancement de la production de prototypes physiques. L'aspect tridimensionnel immersif proposé par le Vision Pro devrait permettre d'offrir une vue plus précise des projets.

Cette approche promet de réduire considérablement les délais et les coûts de développement, tout en améliorant la qualité et l'innovation des produits.

Un nouveau souffle pour le Vision Pro

Ce partenariat pourrait bien être la bouée de sauvetage dont le Vision Pro avait besoin. En trouvant sa place dans le monde professionnel, le casque d'Apple démontre son potentiel au-delà des applications grand public. Comme le souligne Elisa Prisner, vice-présidente exécutive chez Dassault Systèmes :

"C'est au cœur de notre prochaine génération de représentation du monde. Notre collaboration technique avec Apple représente une avancée audacieuse qui révèle la puissance des 3D UNIV+RSES, où la 3D devient un langage universel mariant réel et virtuel."

Cette alliance stratégique confirme le potentiel du Vision Pro dans le secteur professionnel, ouvrant la voie à de nouvelles applications dans divers domaines industriels.

On avait déjà vu plusieurs concepts de lunettes ou casques de réalité virtuelle et mixte échouer sur le marché des particuliers avant de trouver un second souffle chez les professionnels. C'était ainsi le cas des Google Glass, mais aussi du projet HoloLens de Microsoft, désormais remis entre les mains de l'armée américaine...

L'Apple Vision Pro était presque programmé pour ce type de scénario de par son prix très élevé. Il était évident pour de nombreux spécialistes que la stratégie d'Apple était avant tout de proposer une vitrine technologique plus qu'un véritable produit dédié à la masse. L'orientation du casque vers les professionnels est donc une évolution naturelle.

L'avenir de la conception industrielle

L'intégration du Vision Pro à la plateforme 3DEXPERIENCE marque un tournant dans la conception et la fabrication de produits pour Dassault Systèmes. Cette technologie pourrait bien devenir incontournable dans les bureaux d'études et les ateliers du monde entier, transformant radicalement les méthodes de travail des ingénieurs et des designers.

Avec cette collaboration, Dassault Systèmes et Apple démontrent leur capacité à innover et à repousser les limites de la technologie au service de l'industrie. Reste à voir comment les professionnels adopteront cette nouvelle façon de travailler et si d'autres acteurs du secteur emboîteront le pas à cette révolution de la conception 3D.